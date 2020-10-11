Пророссийские боевики в течение 11 октября произвели три выстрела в сторону украинских позиций. В частности стреляли из ручного противотанкового гранатомета и из стрелкового оружия. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал.

Ситуация на линии фронта остается контролируемой украинскими защитниками, сообщает штаб Операции Объединенных сил. К слову Неспокойные сутки на Донбассе: оккупанты били из гранатомета Обстрелы боевиков: вблизи Марьинки – боевики произвели два выстрела из ручного противотанкового гранатомета,

в районе Майорска – обстрелы неприцельными очередями из стрелкового оружия,

неподалеку Зайцево – также неприцельные обстрелы из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали,

– заверили в штабе ООС. Сводки по ситуации на фронте: видео