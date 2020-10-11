Боевики снова нарушили перемирие: стреляли из гранатомета
Пророссийские боевики в течение 11 октября произвели три выстрела в сторону украинских позиций. В частности стреляли из ручного противотанкового гранатомета и из стрелкового оружия. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал.
Ситуация на линии фронта остается контролируемой украинскими защитниками, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Обстрелы боевиков:
- вблизи Марьинки – боевики произвели два выстрела из ручного противотанкового гранатомета,
- в районе Майорска – обстрелы неприцельными очередями из стрелкового оружия,
- неподалеку Зайцево – также неприцельные обстрелы из стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали,
– заверили в штабе ООС.
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