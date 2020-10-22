За прошедшие сутки, 21 октября, пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Правда, как уверяют украинские защитники, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 8:00 22 октября сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где и из чего били оккупанты 21 октября

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Неподалеку от Лебединского – боевики открывали огонь из стрелкового оружия.



– боевики открывали огонь из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки – здесь украинские военные зафиксировали два факта нарушения режима прекращения огня. В обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Вблизи Артема – в вечернее время суток боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, воины ОС открыли огонь. Это заставило противника прекратить обстрел.

Кроме того, в районе Марьинки и Авдеевки состоялся полет беспилотника типа "Орлан-10". Линию разграничения он не пересекал. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил его подавили, и это сделало невозможным дальнейшее использование аппарата.

В результате боевых действий потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери противника уточняют украинские военные.

Какой была ситуация в текущие сутки 22 октября

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

В районе Новолуганского оккупанты применили автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема – стрелковое оружие.

оккупанты применили автоматический станковый гранатомет, а вблизи – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли ответный огонь.

На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения можно было наблюдать тишину.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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Ситуация на Донбассе по состоянию на 8:00 22 октября: сводка пресс-центра Объединенных сил – видео