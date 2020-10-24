Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе и 23 октября дважды обстреляли позиции Вооруженных сил. К счастью, никто из наших защитников не пострадал.

Несмотря на обстрелы подконтрольных России наемников, украинские бойцы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции ОС. Об этом говорится в сводке штаба ООС в фейсбуке.

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В течение суток 23 октября боевики дважды обстреляли наши позиции:

неподалеку от Шумов оккупанты применили стрелковое оружие;

в районе Катериновки использовали подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

С начала суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина. Боевики не устраивали провокаций и не обстреливали украинские позиции.

Тем временем бойцы ВСУ продолжают добросовестно выполнять задачи и соблюдают режим тишины, о котором с 27 июля договорились стороны. В то же время военные готовы адекватно отреагировать на нарушения боевиков в случае угрозы их жизни или здоровью.

Обратите внимание! С начала войны на Донбассе на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли почти 14 тысяч человек. Еще по меньшей мере 9,5 миллионов украинцев пострадали из-за агрессивных действий оккупантов. В целом участниками боевых действий на Донбассе стали по меньшей мере 420 тысяч украинских граждан.