Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего
Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе и 23 октября дважды обстреляли позиции Вооруженных сил. К счастью, никто из наших защитников не пострадал.
Несмотря на обстрелы подконтрольных России наемников, украинские бойцы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции ОС. Об этом говорится в сводке штаба ООС в фейсбуке.
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В течение суток 23 октября боевики дважды обстреляли наши позиции:
- неподалеку от Шумов оккупанты применили стрелковое оружие;
- в районе Катериновки использовали подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
С начала суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина. Боевики не устраивали провокаций и не обстреливали украинские позиции.
Тем временем бойцы ВСУ продолжают добросовестно выполнять задачи и соблюдают режим тишины, о котором с 27 июля договорились стороны. В то же время военные готовы адекватно отреагировать на нарушения боевиков в случае угрозы их жизни или здоровью.