Вражеский снайпер возле Авдеевки открыл огонь по украинским позициям около полудня 24 ноября. В результате обстрела получил огнестрельное ранение украинский военный.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь и экстренно эвакуировали в медицинское учреждение, но его состояние тяжелое. Об этом сообщает 72 механизированная бригада Черных запорожцев.

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Российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности о прекращении огня. Около полудня в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий ОС,

– сообщили Черные запорожцы.

Украинские военные даже не открывали ответного огня, ведь были вынуждены экстренно эвакуировать бойца, который получил тяжелые ранения.

Об очередном срыве перемирия, которое должно наступить еще после договоренностей в Минске от 27 июля, срочно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Авдеевка Донецкой области, где произошел обстрел: карта