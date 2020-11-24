Боевики все чаще срывают перемирие на Донбассе: украинский боец в тяжелом состоянии
Вражеский снайпер возле Авдеевки открыл огонь по украинским позициям около полудня 24 ноября. В результате обстрела получил огнестрельное ранение украинский военный.
Бойцу оказали первую медицинскую помощь и экстренно эвакуировали в медицинское учреждение, но его состояние тяжелое. Об этом сообщает 72 механизированная бригада Черных запорожцев.
К слову Сотня жертв и пострадавших и рост атак: ОБСЕ о ситуации на Донбассе
Российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности о прекращении огня. Около полудня в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий ОС,
– сообщили Черные запорожцы.
Украинские военные даже не открывали ответного огня, ведь были вынуждены экстренно эвакуировать бойца, который получил тяжелые ранения.
Об очередном срыве перемирия, которое должно наступить еще после договоренностей в Минске от 27 июля, срочно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Авдеевка Донецкой области, где произошел обстрел: карта
Что известно о прекращении огня на Донбассе?
О нем договорились все стороны в Трехсторонней контактной группе и соглашение вступило в силу в полночь 27 июля. Чуть больше месяца боевики не устраивали прицельных обстрелов на Донбассе.
Впрочем, враг сорвал перемирие в сентябре, обстреляв военных, которые помогали тушить пожары на Луганщине. Начиная со второй половины октября боевики фактически еженедельно срывают договоренности.
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