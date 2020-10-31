Пророссийские боевики 31 октября применили гранатомет на Донбассе, чем в который раз сорвали перемирие. Это произошло уже после внеочередного заседания ТКГ, которое собрали в результате убийства двух украинских воинов 29 октября.

В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой украинскими воинам, заверили в штабе ООС.

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Боевики применили ручной противотанковый гранатомет, стреляя в районе населенного пункта Зайцево. Выстрелы не были прицельными и не представляли угрозы украинским военным.

Наши воины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности государства,

– заверили в штабе операции.

При чем здесь договоренности в ТКГ

В течение 29-30 октября пророссийские боевики в который раз цинично нарушили договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов погибли двое украинских военных. Еще трое получили ранения.

Украина сначала требовала немедленной реакции России, ведь боевики уже не впервые сорвали перемирие от 27 июля, которое было подписано в том числе и Россией. Утром 31 октября состоялось внеочередное заседание безопасности подгруппы ТКГ.

После заседания украинская делегация отчиталась о его положительные результаты. Мол, прекращение огня стало именно следствием проведения встречи. Впрочем, как теперь видим, это прекращение огня продолжалось не долго.