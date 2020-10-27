В течение 26 октября российские оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

Боевики били из стрелкового оружия и гранатометов. Об этом пресс-служба операции Объединенных сил сообщила в фейсбуке.

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В каких районах боевики нарушили режим тишины

Возле пунктов Марьинка и Широкино Донецкой области оккупанты обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки Донецкой области враг бил из гранатометов разных систем.

Несмотря на провокации со стороны российских боевиков, украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Ситуация по состоянию на утро 27 октября

С начала суток 27 октября в зоне ООС не зафиксировали нарушений режима тишины. Военные ВСУ пристально следят за ситуацией на Донбассе и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Украинские военные придерживаются условий прекращения огня, однако российские боевики постоянно его нарушают и регулярно обстреливают позиции ВСУ.



Карта оккупированных территорий на востоке Украины / инфографика 24 канала