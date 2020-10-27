Боевики трижды нарушили перемирие: как прошли сутки 26 октября на Донбассе
В течение 26 октября российские оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.
Боевики били из стрелкового оружия и гранатометов. Об этом пресс-служба операции Объединенных сил сообщила в фейсбуке.
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В каких районах боевики нарушили режим тишины
- Возле пунктов Марьинка и Широкино Донецкой области оккупанты обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.
- В пригороде Авдеевки Донецкой области враг бил из гранатометов разных систем.
Несмотря на провокации со стороны российских боевиков, украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения ООС.
Ситуация по состоянию на утро 27 октября
С начала суток 27 октября в зоне ООС не зафиксировали нарушений режима тишины. Военные ВСУ пристально следят за ситуацией на Донбассе и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Карта оккупированных территорий на востоке Украины / инфографика 24 канала