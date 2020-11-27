Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня лишь "играет на руку" российским боевикам. Они используют его для того, чтобы улучшать и совершенствовать свои позиции на передовой.

Например, они успевают устанавливать новые минные заграждения. Об этом сообщили в ежедневном обращении Министерства обороны со ссылкой на Главное управление разведки.

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Как сообщили в разведке, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует режим тишины на свою пользу.

Они совершенствуют инженерное оборудование передовых позиций соединений и части первого и второго армейских корпусов,

– говорится в сообщении.

Новые минные заграждения

Там подчеркнули, что оккупанты устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства. Они запрещены международными договорами.

Кроме этого, российские наемники не составляют карты минных полей. Это и приводит к увеличению их потерь, а также травмам и смерти среди гражданских.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе продолжается режим прекращения огня. Раз за разом договоренность не стрелять нарушают российские наемники. Преимущественно они ведут неприцельный огонь, но есть множество случаев, когда враг умышленно целился по позициям ВСУ. За 4 месяца "тишины" погибли 4 украинских военных, еще 14 ранены.



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала