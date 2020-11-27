Как боевики улучшают свои позиции на передовой: разведка назвала детали
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня лишь "играет на руку" российским боевикам. Они используют его для того, чтобы улучшать и совершенствовать свои позиции на передовой.
Например, они успевают устанавливать новые минные заграждения. Об этом сообщили в ежедневном обращении Министерства обороны со ссылкой на Главное управление разведки.
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Как сообщили в разведке, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует режим тишины на свою пользу.
Они совершенствуют инженерное оборудование передовых позиций соединений и части первого и второго армейских корпусов,
– говорится в сообщении.
Новые минные заграждения
Там подчеркнули, что оккупанты устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства. Они запрещены международными договорами.
Кроме этого, российские наемники не составляют карты минных полей. Это и приводит к увеличению их потерь, а также травмам и смерти среди гражданских.
Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала
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