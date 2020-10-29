Российские вооруженные формирования установили 68 противотанковых мин на востоке Украины. Их обнаружила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

Не менее 45 противотанковых мин зафиксировали на рулевой дорожке разрушенного аэропорта "Донецк". Об этом говорится в отчете ОБСЕ в Украине за 28 октября 2020 года.

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В 160 километрах от аэропорта обнаружили еще 23 противотанковые мины. Согласно оценке ОБСЕ, все они принадлежат вооруженным формированиям.

Какова ситуация в Луганской области

Недалеко от населенного пункта Веселая Гора также зафиксировали противотанковые мины. Они были установлены в один ряд.

Обнаружили примерно 2 ряда из 24 круглых отверстий с большой круглой воронкой на северном конце каждого ряда,

– говорится в отчете.

По оценке ОБСЕ, они образовались из-за разминирования территории. Также в отчете указано, что в Луганской области 23 октября 2020 года на земле в очередной раз обнаружили прозрачный пластиковый пакет. В нем было примерно 20 противопехотных мин.



Карта оккупированных территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала