В течение субботы, 28 ноября, российские наемники 9 раз нарушили прекращение огня на Донбассе. Впрочем, украинские воины не ответили огнем ни на одну из провокаций врага.

О том, почему украинские воины не отвечали на обстрелы пророссийских боевиков, в комментарии 24 каналу рассказали в пресс-службе операции Объединенных сил.

К слову Боевики 9 раз стреляли по украинским позициям – в ООС говорят: ситуация контролируемая

Начиная с 27 июля, когда вступило в силу перемирие, подписанное в Минске, штаб ООС традиционно отчитывался о том, открывали ли украинские воины огонь в ответ на обстрелы или одиночные выстрелы российских наемников.

Впрочем, в сводке за 28 ноября об этом не было и слова. Несмотря на то, что боевики сразу 9 раз нарушили перемирие – это больше всего от 27 июля, если не учитывать 5 ноября, когда было 11 нарушений.

В штабе Операции в комментарии нам сообщили, что 28 ноября огонь украинские воины огонь в ответ таки не открывали, а большинство вражеских обстрелов – неприцельны.

Фактически, тяжелое вооружение – это существенная опасность для военнослужащих, я согласен. Имею в виду 120-й и 82-й калибры. Но решения одобряют командиры подразделений. Почему не отвечали – я не готов вам сказать,

- рассказал пресс-офицер штаба ООС Виктор.

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