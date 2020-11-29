Боевики за сутки стреляли 9 раз: почему украинские воины не открыли огонь в ответ
В течение субботы, 28 ноября, российские наемники 9 раз нарушили прекращение огня на Донбассе. Впрочем, украинские воины не ответили огнем ни на одну из провокаций врага.
О том, почему украинские воины не отвечали на обстрелы пророссийских боевиков, в комментарии 24 каналу рассказали в пресс-службе операции Объединенных сил.
К слову Боевики 9 раз стреляли по украинским позициям – в ООС говорят: ситуация контролируемая
Начиная с 27 июля, когда вступило в силу перемирие, подписанное в Минске, штаб ООС традиционно отчитывался о том, открывали ли украинские воины огонь в ответ на обстрелы или одиночные выстрелы российских наемников.
Впрочем, в сводке за 28 ноября об этом не было и слова. Несмотря на то, что боевики сразу 9 раз нарушили перемирие – это больше всего от 27 июля, если не учитывать 5 ноября, когда было 11 нарушений.
В штабе Операции в комментарии нам сообщили, что 28 ноября огонь украинские воины огонь в ответ таки не открывали, а большинство вражеских обстрелов – неприцельны.
Фактически, тяжелое вооружение – это существенная опасность для военнослужащих, я согласен. Имею в виду 120-й и 82-й калибры. Но решения одобряют командиры подразделений. Почему не отвечали – я не готов вам сказать,
- рассказал пресс-офицер штаба ООС Виктор.
Больше о ситуации на Донбассе:
- Всего в течение 28 ноября пророссийские боевики 9 раз нарушили перемирие. Они 8 раз стреляли в сторону украинских позиций, а также запустили беспилотник через линию разграничения.
- "Горячее всего" было в районе Водяного. Здесь враг нарушил перемирие сразу 5 раз. В частности, применили минометы калибров 120 и 82 миллиметра, а также дистанционно устанавливали запрещенные мины ПОМ-2.
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