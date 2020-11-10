От подписания соглашения о мире между Арменией, Азербайджаном и Россией прошло уже более 10 часов. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по состоянию на утро 10 ноября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются.

Армянская сторона надеется, что прекращение огня произойдет уже в ближайшее время. Об этом Пашинян заявил в прямом эфире на странице в фейсбуке.

Обратите внимание Мы должны остановиться, – Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху

Боевые действия в Карабахе продолжаются, мы надеемся, что они прекратятся,

– подчеркнул Пашинян.

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