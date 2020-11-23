Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что Степан Бандера для него является героем. Кроме того, Богдан рассказал, что его дедушку "забили москали".

Советские войска "творили очень много ужасного", хотя со стороны бандеровцев тоже "были какие-то действия". Об этом Богдан заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

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Отвечая на вопрос, является ли для него Бандера героем, Богдан ответил, что "да, герой".

Один мой дедушка погиб в Красной армии, а другой, по семейной истории, его москали забили. Поскольку я из Львова, из Западной Украины, там тысячи, миллионы таких историй,

– рассказал Богдан.

Одни называют Степана Бандеру героем, другие – врагом и боятся даже после смерти. Третьи – вообще ничего о нем не знают. Что известно о Степане Бандере – читайте в нашем материале.

Кто такой Андрей Богдан