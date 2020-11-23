Богдан рассказал, что его дедушку "забили москали" и назвал Бандеру героем
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что Степан Бандера для него является героем. Кроме того, Богдан рассказал, что его дедушку "забили москали".
Советские войска "творили очень много ужасного", хотя со стороны бандеровцев тоже "были какие-то действия". Об этом Богдан заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.
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Отвечая на вопрос, является ли для него Бандера героем, Богдан ответил, что "да, герой".
Один мой дедушка погиб в Красной армии, а другой, по семейной истории, его москали забили. Поскольку я из Львова, из Западной Украины, там тысячи, миллионы таких историй,
– рассказал Богдан.
Кто такой Андрей Богдан
- Андрей Богдан – украинский юрист и политик.
- В 2019 году был назначен главой Офиса Президента Владимира Зеленского.
- Богдан сопровождал Зеленского в международных поездках и на важных политических мероприятиях.
- В 2020 году Богдана отправили в отставку. Такое решение политик объяснил тем, что их дороги с Зеленским разошлись.
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