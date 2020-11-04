Экс-глава офиса Президента Андрей Богдан заявив, что результат "Слуги народа" на местных выборах – это личный провал президента Владимира Зеленского. По словам Богдана, "слуги" неправильно построили систему координат на выборах.

Что говорит Богдан о результате "Слуги народа" на выборах

По убеждению Богдана, Зеленский неправильно построил систему координат избирательного штаба. Об этом экс-глава ОП заявил в интервью "Украинской правде".

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Это зафиксированный проигрыш. Этот проигрыш, по большому счету, означает снижение легитимности власти, народ не доверяет этой власти,

– утверждает Богдан.

Политик считает, что катастрофы нет, но это означает, что курс "Слуги народа" был неправильный. По словам Богдана, именно этот курс привел к снижению рейтингов.

Юрист считает, нужно было обратить внимание на местные штабы. Потому что в результатах местных выборов заинтересован только губернатор, ведь ему потом в этой области работать. Андрей Богдан утверждает, что "если бы была правильно построена кампания, то кандидаты должны были бы ездить и сигнализировать" о проблемах в регионах, а не Зеленский.

Какие результаты "Слуги народа" на местных выборах

Согласно предварительным результатам местных выборов, в большинстве регионов кандидаты от "Слуги народа" в мэрской гонке даже не вышли во 2 тур.

Хотя кандидат от "слуг" Виктор Щадей будет соревноваться во 2 туре за кресло мэра Ужгорода.

На выборах в городские советы "слуги" заняли, преимущественно, 3 места и ниже. В то же время во Львовской и Ивано-Франковской области партия вообще не прошла в горсовет.

Ранее лидер партии Александр Корниенко заявлял, что "Слуга народа" занимает 1 место среди партий, которые баллотировались в областные советы.

Обратите внимание! Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что не считает местные выборы 2020 провалом для монобольшести. По его словам, это важное событие для страны, которая должна изменить жизнь украинцев к лучшему.