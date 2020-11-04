Богдан назвал результат "Слуги народа" на местных выборах провалом
Экс-глава офиса Президента Андрей Богдан заявив, что результат "Слуги народа" на местных выборах – это личный провал президента Владимира Зеленского. По словам Богдана, "слуги" неправильно построили систему координат на выборах.
Что говорит Богдан о результате "Слуги народа" на выборах
По убеждению Богдана, Зеленский неправильно построил систему координат избирательного штаба. Об этом экс-глава ОП заявил в интервью "Украинской правде".
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Это зафиксированный проигрыш. Этот проигрыш, по большому счету, означает снижение легитимности власти, народ не доверяет этой власти,
– утверждает Богдан.
Политик считает, что катастрофы нет, но это означает, что курс "Слуги народа" был неправильный. По словам Богдана, именно этот курс привел к снижению рейтингов.
Юрист считает, нужно было обратить внимание на местные штабы. Потому что в результатах местных выборов заинтересован только губернатор, ведь ему потом в этой области работать. Андрей Богдан утверждает, что "если бы была правильно построена кампания, то кандидаты должны были бы ездить и сигнализировать" о проблемах в регионах, а не Зеленский.
Какие результаты "Слуги народа" на местных выборах
- Согласно предварительным результатам местных выборов, в большинстве регионов кандидаты от "Слуги народа" в мэрской гонке даже не вышли во 2 тур.
- Хотя кандидат от "слуг" Виктор Щадей будет соревноваться во 2 туре за кресло мэра Ужгорода.
- На выборах в городские советы "слуги" заняли, преимущественно, 3 места и ниже. В то же время во Львовской и Ивано-Франковской области партия вообще не прошла в горсовет.
- Ранее лидер партии Александр Корниенко заявлял, что "Слуга народа" занимает 1 место среди партий, которые баллотировались в областные советы.
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