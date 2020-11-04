Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан утверждает, что окружение президента Владимира Зеленского знало о скандальном решении Конституционного Суда. По словам Богдана, окружение должно предупредить главу государства.

Богдан утверждает, что, поскольку Зеленский не отреагировал вовремя на решение КСУ, ему грозит уголовная статья. Об этом бывший глава Офиса Президента заявил в интервью "Украинской правде".

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Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины – это преступление. То есть у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какова твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой,

– убеждает Богдан.

По словам Богдана, о подготовке решения знал представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Также Богдан убежден, что были проинформированы работники спецслужб.

Как Богдан оценивает законопроект Зеленского

Политик соглашается, что решение суда "противоречит логике", однако Богдан не слишком положительно оценивает законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей.

По мнению Богдана, инициатива президента может быть основанием для импичмента, хотя политически глава государства действует правильно.

Обратите внимание! Глава государства 11 февраля уволил Богдана с должности главы Офиса Президента. На его место Зеленский назначил Андрея Ермака.

Скандал вокруг КСУ и законопроект Зеленского: что известно

На закрытом заседании 27 октября Конституционный Суд принял существенные изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, признал неконституционными положения об уголовной ответственности за ложь в декларациях, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК.

После этого решения НАПК был вынужден закрыть доступ к электронному реестру деклараций.

Зеленский срочно созвал заседание СНБО. Впоследствии доступ в реестр восстановили, однако НАПК до сих пор не имеет полномочий проверять декларации.

Кроме этого, президент подал в Раду законопроект, в котором предложил уволить судей КСУ, признать решение суда "ничтожным" и лишить его правовых последствий.

В Совете Европы подчеркнули, что такое решение может иметь негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ.

В "Слуге народа" заверили, что понимают: у Верховной Рады нет полномочий прекращать работу КСУ. Поэтому законопроект президента пока отложат.

Альтернативный проект Разумкова: что надо знать

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков также подал в Раду законопроект о разрешении ситуации с КСУ.

Согласно нему, должны восстановить ряд пунктов закона "О предотвращении коррупции", а также Уголовного кодекса. Таким образом смогут выполнить решение КСУ, но урегулировать работу НАПК.

К слову, антикоррупционный комитет Рады 3 ноября поддержал законопроект Разумкова.



Решение Конституционного Суда / инфографика 24 канала