Бывший акционер "Приватбанка" Геннадий Боголюбов требует вернуть 33% акций, которые принадлежали ему до национализации учреждения. Впрочем, с юридической точки зрения это невозможно.

Если бы Украина была государством с верховенством права, то выполнить такое требование Боголюбова было бы невозможно. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 канала.

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Впрочем, по его словам, вполне вероятно, что в Конституционном суде дело решат в незаконный способ и отменят "антиколомойський закон", который пока не позволяет выполнить требование банкира.

Боголюбову сначала надо найти 10 "правильных" судей Конституционного суда, чтобы они отменили "закон антиколомойський",

- добавил банкир.

С чем связан иск в суд

По мнению Фурсы, в этом деле может быть тайный мотив. Он отметил, что Боголюбов и Коломойский делают все это, ведь боятся, что у них заберут все активы и отдадут их государству. По его словам, пока неизвестно, почему бизнесмен не подавал иск в суд раньше, а вместо него это делал Коломойский. Фурса предположил, что таким образом Боголюбов хотел получить немного популярности.

Повлияет ли это на дела против Коломойского в США

Банкир отметил, что дела, которые сейчас ведут в штатах, касающиеся и Коломойского и Боголюбова, ведь они всегда были партнерами. По словам Фурсы, суды в Украине никоим образом не смогут повлиять в этом вопросе на США.

Справка. Игоря Коломойского обвиняют в том, что он вкладывал деньги из украинского банка в недвижимость по всей территории США. Подробнее об этом – читайте здесь.

"Расследование в штатах продолжается из-за финансовых преступлений, которые были совершены на территории государства. Любые решения судей в Украине их вообще не волнуют, ведь именно они расследуют дела", – заявил банкир.

Почему дело является принципиальным для олигархов

Фурса отметил, что вопрос с "Приватбанком" является важным для Коломойского и Боголюбова, потому что речь идет о 5,5 миллиарда долларов. Таким образом олигархи борются за все свои активы. По словам банкира, после национализации банка государство потратило более 5 миллиардов долларов, чтобы спасти учреждение. Из-за этого нужно было компенсировать потраченные деньги, забрав активы у бывших собственников, которые виновны в неплатежеспособности банка.

"Государство должно забрать все активы Боголюбова и Коломойского. Следующий шаг – продать их на аукционе, а полученные деньги добавить в бюджет", – заявил Фурса.

Подавая иски в суд, по его словам, Коломойский и Боголюбов пытаются себя защитить.