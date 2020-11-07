В Министерстве обороны Армении информируют об интенсивных боях в районе города Шуши. Этот город является вторым по величине в Нагорном Карабахе. Азербайджан сообщает о боевых операциях на всех направлениях фронта.

Заявления Армении относительно конфликта

Бои возле Шуши ведут уже несколько дней подряд. Об этом в фейсбуке информирует представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических групп (ВС Азербайджана – 24 канал) наемников успешно продолжается,

– отметил Ованнисян.

Эпицентром боевых действий является участок Шуши – Карин.

Что говорят о ситуации в регионе в Азербайджане

Местное Минобороны сообщило, что боевые операции с разной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. Армянская сторона понесла потери.

Сейчас боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

Важно! Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился. Азербайджанская сторона заявила о взрыве на армянском складе боеприпасов.

Что известно о ситуации в Нагорном Карабахе? Конфликт в регионе продолжается уже больше 30 лет, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Несколько раз стороны договаривались о мире, однако каждый раз его нарушали. Хуже всего, что страдает мирное население. Почти 130 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Погибли по меньшей мере 92 человека, еще 404 – ранены. Конфликт в регионе продолжается уже больше 30 лет, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Несколько раз стороны договаривались о мире, однако каждый раз его нарушали. Хуже всего, что страдает мирное население. Почти 130 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Погибли по меньшей мере 92 человека, еще 404 – ранены.

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