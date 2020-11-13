Наблюдатели ОБСЕ 11 ноября зафиксировали на Донбассе взрывы неопределенного происхождения. Некоторые СМИ, со своей стороны, начали сообщать об "интенсивных боевых действиях", которые якобы начались в районе Дебальцево на Доннетчине. Украинская делегация в ТКГ опровергла такую информацию от журналистов.

Заявление делегации Украины в ТКГ относительно взрывов на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ напомнила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 11 ноября зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице делегации.

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Так, по данным ОБСЕ, 89 взрывов неопределенного происхождения произошли в Донецкой области. Кроме того, еще 7 нарушений режима тишины обнаружили на Луганщине.

Делегация Украины в ТКГ, со своей стороны, подтвердила факт взрывов и добавила, что 82 из них на слух зафиксировали в районе Дебальцево утром 11 ноября.

Некоторые информационные порталы поспешили заявить чуть ли не об "интенсивных боевых действиях", которые якобы начались в районе Дебальцево. По оценкам украинской стороны СЦКК, причинами могут быть работы по добыче угля, инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов,

– заявили представители делегации.

Как пояснили они, все факты взрывов зафиксировали в дневное время в промежутке с 10 до 12 часов. И это подтверждает выводы об их промышленном или инженерном происхождении. Кроме того, днем 12 ноября был задокументирован факт инженерного оборудования с использованием экскаватора.

"Заявления от российской стороны о нарушении режима прекращения огня не поступали", – констатировали в украинской делегации в ТКГ.

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Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала