В Нагорном Карабахе на всей линии фронта продолжаются бои: детали
В зоне конфликта в Нагорном Карабахе в течение всей ночи 23 октября продолжались боевые действия. Бои зафиксировали на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях.
В результате операций, проведенных азербайджанской армией, по подразделениям армянских вооруженных сил нанесли серьезные удары. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
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Кроме того, разрушены несколько опорных пунктов Армении. А азербайджанские бойцы захватили важные территории и высоты.
Сейчас бои продолжаются на всем протяжении фронта,
– сообщили в ведомстве.
В то же время в Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные нанесли удары с РСЗО "Смерч" в селах Мартунинского района.
Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска взяли под полный контроль границу с Ираном. В то же время армянская сторона эту информацию опровергла.
Что известно о конфликте в Нагорном Карабахе?
Активные военные действия между Азербайджаном и Арменией начались 27 сентября. С этого времени были две неуспешные попытки установить перемирие. Стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей. Международное сообщество призывает страны прекратить обстрелы.