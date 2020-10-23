В зоне конфликта в Нагорном Карабахе в течение всей ночи 23 октября продолжались боевые действия. Бои зафиксировали на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях.

В результате операций, проведенных азербайджанской армией, по подразделениям армянских вооруженных сил нанесли серьезные удары. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

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Кроме того, разрушены несколько опорных пунктов Армении. А азербайджанские бойцы захватили важные территории и высоты.

Сейчас бои продолжаются на всем протяжении фронта,

– сообщили в ведомстве.

В то же время в Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные нанесли удары с РСЗО "Смерч" в селах Мартунинского района.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска взяли под полный контроль границу с Ираном. В то же время армянская сторона эту информацию опровергла.

Обратите внимание! 23 октября в США пройдут переговоры об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе между представителями Азербайджана и Армении.