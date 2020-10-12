В свежем выпуске "Ты смотри" за 12 октября – в Харькове 2 пенсионерки подрались из-за контроля над мусорником. Одна из женщин едва не потолкалась с нарядом патрульных, который приехал ее успокоить. Черновицкие полицейские пытались задержать мужчину, который устроил драку на улице. Но полицейский споткнулся и растянулся на асфальте, так и не догнав беглеца.

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В одном из киевских троллейбусов полицейские увидели пассажирку без маски и попросили женщину либо надеть ее, либо покинуть салон. В ответ женщина сослалась на то, что закон ее не обязывает соблюдать карантин.

Пассажиры поезда Харьков-Киев обнаружили, что их транспорт превратился из железнодорожного в водный. Пол в одном из вагонов был залит водой. В ней плавала обувь, сумки и другие вещи пассажиров.

В Житомире местные дорожники решили класть асфальт в лужи. Свидетелем этого стал очень темпераментный местный житель.

В Киеве мужчину приговорили к 1 году ограничения свободы за убийство собаки. Виновник на суде заявил, что он раскаялся в содеянном, поэтому, суд дал ему год условно.

Недавно в поселке Талалаевка, что на Черниговщине, 4 подруг решили прославиться в соцсетях. Они станцевали тверк у памятника украинским воинам, погибшим на Донбассе.