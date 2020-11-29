Изъяли мины и бронежилеты: бойцы ВСУ сорвали попытку ДРГ заминировать украинские позиции
Украинские бойцы сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы противника провести минирование украинских позиций. В частности в районе Луганского на Донбассе.
После огневого контакта диверсанты скрылись, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
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Что обнаружили бойцы
На месте отступления диверсионно-разведывательной группы украинские бойцы обнаружили 3 противопехотные мины МОН-50 и кассетный контейнер КСФ-1 с минами ПФМ-1. Также боевики оставили:
- бронежилеты с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор";
- 2 вещевых мешка;
- бухту кабеля;
- 4 автоматных магазина, заряженных патронами калибра 5,45 миллиметра.
Как корректировали действия диверсантов
Действия диверсантов корректировались с помощью беспилотного летательного аппарата "Гранат". Он входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2".
Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы,
– сообщили в штабе.
Бойцы Вооруженных сил Украины сбили беспилотник в небе. Материалы, извлеченные из беспилотника, изучают контрразведчики. О действиях оккупантов проинформировали наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации.
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