Украинские бойцы сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы противника провести минирование украинских позиций. В частности в районе Луганского на Донбассе.

После огневого контакта диверсанты скрылись, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

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Что обнаружили бойцы

На месте отступления диверсионно-разведывательной группы украинские бойцы обнаружили 3 противопехотные мины МОН-50 и кассетный контейнер КСФ-1 с минами ПФМ-1. Также боевики оставили:

бронежилеты с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор";

2 вещевых мешка;

бухту кабеля;

4 автоматных магазина, заряженных патронами калибра 5,45 миллиметра.

Как корректировали действия диверсантов

Действия диверсантов корректировались с помощью беспилотного летательного аппарата "Гранат". Он входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2".

Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы,

– сообщили в штабе.

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили беспилотник в небе. Материалы, извлеченные из беспилотника, изучают контрразведчики. О действиях оккупантов проинформировали наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации.

Заметим! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты постоянно его нарушают. За время перемирия погибли 4 украинских военных.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала