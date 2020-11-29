Общественные активисты провели акцию возле рынка "Столичный". Они призвали отказаться от покупки и продажи товаров на этом рынке, потому что нынешние владельцы в лице людей Юрия Иванющенко ("Енакиевского") могут финансировать сепаратизм на востоке Украины.

Об этом с места событий сообщил телеканал "Прямий". По словам организаторов, представителей Координационной платформы участников Революции Достоинства, они не ставят перед собой задачу закрыть рынок. Но призывают украинцев бойкотировать его работу.

Убеждать посетителей решили путем информирования. Каждому покупателю рынка выдают листовку с информацией, кому, по мнению участников акции, идут деньги. А там уже люди самостоятельно должны решить, покупать ли товары на "столичке".

Акция с бойкотом рынка "Столичный" в Киеве: видео

Как ранее сообщали активисты ОО "Стоп коррупция", конечными владельцами рынка являются 4 человека из близкого окружения беглого президента Януковича. А именно Юрий Иванющенко, Иван Аврамов, Армен Саркисян и Рустем Абдукадиров.

По данным журналистов-расследователей, эти люди завладели рынком путем рэкета еще в октябре 2012 года. Сегодня они живут на территории России и имеют ее гражданство. Недавно кредиторы, которые давали немалые средства на развитие рынка, подали иск в киевский хозяйственный апелляционный суд на директора рынка с требованием вернуть кредитные ресурсы.

Напомним, ранее бойцы спецподразделения МВД КОРД в административном здании рынка "Столичный" провели задержание участников массовой перестрелки в Броварах 29 мая 2020 года.