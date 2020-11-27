Десятая часть украинского малого и среднего бизнеса уже находятся на грани банкротства. Если правительство страны не будет поддерживать предприятия, уже вскоре они могут исчезнуть с рынка.

Все они нуждаются в финансовой помощи. О такой ситуации сообщила постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Дафину Герчева в интервью "Интерфакс-Украина".

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Она подчеркнула, что в период коронакризиса надо создать направления политики, которые бы способствовали росту и созданию рабочих мест. Все для того, чтобы бизнес имел возможность продолжать работать.

Необходимо продолжать оказание поддержки малым и средним предприятиям. Если мы посмотрим на частный сектор, в частности малый и средний бизнес, то более 10% этих предприятий уже на грани банкротства и вскоре уйдут из бизнеса,

– сказала Герчева.

Влияние пандемии

По ее словам, специалисты проанализировали, как влияет пандемия COVID-19 на социально-экономическую составляющую. Как следствие, к концу 2020 года более 9 миллионов человек окажутся в финансовом затруднении.

"Уровень безработицы растет. С мая более 4 миллионов человек зарегистрировали в качестве безработных. Однако на самом деле эта цифра выше, поскольку доля теневой экономики в Украине велика", – подчеркнула Герчева.

Последствия коронавируса с точки зрения экономики:

резкое снижение потребления;

падение ВВП;

увольнение людей с работы;

потеря прибылей.

Карантин vs экономика

Постпред ООН в Украине также отметила, что существует тонкая грань между тем, чтобы соблюдать ограничительные меры и в то же время обеспечить нормальное функционирование экономики.

"Ведь полный карантин больше навредит экономике и стране в целом, чем защитит население. Нужно найти баланс. Нам надо быть очень осторожными в наших действиях", – пояснила она.

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