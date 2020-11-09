Техногенные катастрофы, природные катаклизмы и военные испытания каждый раз опустошают сотни тысяч километров и делают территории непригодными для жизни. Эти земли на долгое время превращаются в зоны отчуждения, недоступные для человеческого глаза.

Власти каждой страны стараются как можно меньше распространять информацию о последствиях катастроф. Особенно, если они могут представлять угрозу жизни и окружающей среде. Подробнее об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Тайная информация о катастрофах

Для этого есть несколько причин:

уменьшение потока туристов в эти края;

а также ослабление статуса государства на карте мира.

Таким образом, информация о смертоносных для человечества катастрофах замалчивается и становится засекреченной на всех уровнях. Такие территории тайно зачищают, людей переселяют, а нарушителей, которые осмелятся туда проникнуть, строго наказывают. Сегодня известно о десятках таких зон отчуждения. Однако мало кто знает, что одна из них расположена в живописном уголке Европы.

Опасная "Зона Руж"

На окраине Франции уже более 100 лет есть одна из самых опасных зон отчуждения. Удручающее наследие, которое оставили стране после 2 мировых войн. Ее земля покрыта огромным количеством человеческих останков, активных бомб, а почва пропитана ядовитым химическим оружием – "Зона Руж".

Эта запрещенная для проживания и хозяйственной деятельности территория расположена на северо-востоке Франции. Сперва "Зона Руж", что означает в переводе "Красная Зона", охватывала более 1200 квадратных километров. Сейчас эта площадь значительно уменьшилась – до сотни квадратных километров. Однако она находится под строгим запретом для посещения. Причиной этого является большое количество химических боеприпасов, которые оставили здесь обе мировые войны. Кроме того, почва значительно заражена останками животных и людей, которых так и не смогли забрать с поля боя.

Непригодна для жизни

Именно в этих местах велись самые ожесточенные сражения Западного фронта Первой мировой войны, превратившие сельскохозяйственные угодья в ужасное месиво. Лишь во время одной битвы при Вердене, которая длилась 303 дня, погибли сотни тысяч человек.



"Зона Руж" – непригодна для жизни / Скриншот с видео

После завершения войны французское правительство объявило зону непригодной для проживания и ведения любой деятельности. Запретная территория простирается неподалеку от Нанси до Вердена и в сторону города Лилль. Когда правительство поняло, что не сможет в приемлемый срок справиться с зачисткой этой территории от останков людей и животных, а также несметного количества боеприпасов, оно решилось на серьезное решение:

переселить с этой территории жителей;

объявить создание "Зоны Руж";

и уже тогда продолжить ликвидацию последствий войны.

Что не так с зоной

Вскоре территории, где когда-то проживали люди, превратились в густые леса. Такие территории стали привлекать охотников. Несмотря на запрет, до 2004 года самые отважные из них регулярно посещали зону. В это время немецкие исследователи взялись за тщательный анализ почвы и подземных вод этой территории. Обнаружили, что уровень содержания мышьяка там в 300 раз превышает норму. А в органах некоторых животных, в том числе и у тех, на которых охотились местные охотники, нашли аномально высокий уровень свинца. Следовательно, чтобы избежать отравления граждан, "Зону Руж" начали активнее охранять.

Департамент разминирования

Для очистки территории французское правительство организовало отдельный орган. Впоследствии он получил название "Департамент разминирования". Благодаря его усилиям "Красную Зону" удалось значительно уменьшить. Некоторые участки вернули в использование для сельскохозяйственной деятельности. Власти стремились как можно быстрее снова получать прибыль с этих территорий, поэтому первую промышленную ферму построили на зараженной химическими веществами территории уже в 1929 году.

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К середине 1970 годов зачистка территории производилась поверхностно и практически не затрагивала сотни тысяч покрытых толстым слоем ржавчины химических бомб. Власти распорядились установить на опасных участках предупреждающие знаки, указывающие на места, где может быть большое количество снарядов.

Также в местности расположены дорожные знаки, которые указывают фермерам, где находятся свалки боеприпасов. Туда местные жители приносят и оставляют для утилизации свой собранный железный и угрожающий для жизни урожай. По подсчетам, ежегодно фермеры собирают здесь почти 900 килограммов боеприпасов. Конечно, с особо опасными снарядами работали обученные саперы.



Каждый год находят почти 900 килограммов боеприпасов / Фото Yaplakal

Продукция под контролем

Продукция, которую производят на территориях, принадлежащих когда-то к "Зоне Руж", сегодня должна быть под постоянным контролем французского и европейского правительств. Тем не менее местные власти предпочитают не объявлять лишний раз о производстве, которое ведется на этих территориях. Из-за дурной славы зоны сам факт, что продукты выращены неподалеку, может отпугивать покупателей.

Очистка зоны

Несмотря на то, что со дня закрытия местности на карантин прошел уже целый век, "Красную Зону" до сих пор полностью не очистили. Такая работа очень опасна, во время нейтрализации боеприпасов часто случаются фатальные случаи. Французская власть предполагает, что полностью зону отчуждения можно очистить через 300 – 700 лет. Однако некоторые эксперты считают, что от опасных боеприпасов ее уже никогда не удастся очистить полностью.

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В то же время в окрестных поселках для привлечения туристов и компенсации утраченных из-за закрытия территории средств открывают частные музеи. Также местные жители строят здесь рестораны, создают памятные места, реконструируют баррикады и траншеи времен войны. Вокруг поселков-призраков красной зоны прокладывают памятные тропы, по которым могут прогуляться туристы, жаждущие острых ощущений.

Однако все эти развлечения происходят строго за пределами современной "Зоны Руж". Когда ее откроют окончательно с уверенностью сказать не может никто. Сегодня это единственная зона отчуждения в мире, которая образовалась в результате отравления земли войной.