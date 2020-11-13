В Великобритании мужчину оштрафовали на сумму более 1 700 фунтов стерлингов – примерно 2 240 долларов. Соответствующее денежное наказание он получил из-за отказа носить маску в лондонском автобусе в течение 2 дней.

Суд Уимблдона вынес 49-летнему мужчине уведомление о фиксированном штрафе. Об этом говорится в материале Sky News.

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Вместе с Фредериком Адомако-Фримпонгом из Стратфорда – сообщение о фиксированном штрафе получили еще десяток человек. Причина – они не надевали маски в общественном транспорте в июле 2020 года.

Суд заявил, что мужчина не представил никаких разумных оправданий тому, что 15 июля на автовокзале Стратфорда он был без маски,

– сообщили в издании.

Согласно источнику, на следующий день сотрудники транспортной компании вновь остановили Адомако-Фримпонга по той же причине. Ему назначили общий штраф за правонарушение после того, как он не оплатил фиксированное уведомление о штрафе в размере 100 фунтов. Соответствующие деньги мужчина должен был выплатить в течение 28 дней.