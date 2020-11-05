Компания "ОККО" начала всеукраинский проект "Умоляю, светись!".

В рамках этого социального проекта киевлянам, гостям города и зрителям онлайн-трансляции со всей страны показали лазерную проекцию ролика о безопасности на дороге в темный период суток. Видео проектировали на здание Национальной библиотеки имени В. И. Вернадского. Онлайн-трансляцию социального ролика посмотрели более 20 000 украинцев. В социальных сетях темой удалось охватить более миллиона человек.

Тема социального проекта была выбрана из-за острой актуальности проблемы. По статистике, аварийность на дорогах Украины ежегодно растет. Только в 2019 году произошло 160 тысяч аварий (это на 7% больше, чем в 2018 году). В ДТП травмированы более 32 тысяч человек, 3454 из которых погибли. 40% погибло в результате наезда на пешехода.

Согласно официальным данным, светоотражатели снижают риск наезда авто в 6 раз. Ведь человек, который имеет светоотражающие элементы, заметен за 130-150 метров, в то время как человек в темной одежде – всего за 15-25 метров.

"Пешехода в темной одежде водителю удается заметить лишь за 15 метров до авто. Поэтому даже если он движется с разрешенной скоростью 50 км / ч, тормозной путь составит около 30 метров, а это вдвое больше, чем то расстояние, с которого он заметит пешехода в темном", – отметил во время премьеры социального ролика Евгений Муджири, основатель электромобильного блога AutoGeek.

Поэтому социальным роликом "Умоляю, светись!" компания обратила внимание украинцев на проблему аварийности в темное время суток и призвала пешеходов, велосипедистов и водителей иметь светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах.

"Современные производители велосипедной одежды интегрируют светоотражающие элементы в экипировку. Это недорого, но это действительно спасает жизни", – отметил Дмитрий Петров, соучредитель велокоманды Echelon, победитель соревнований по горному и шоссейному велоспорту.

"Наш нынешний социальный проект не является ситуативным, мы работаем с повышением уровня безопасности на дороге уже несколько лет. В 2014 году мы запустили проект "Умоляю, живи! Безопасность на дороге". Мы привлекали внимание к различным темам: к недопустимости использования заглушек в авто вместо ремней безопасности, к проблеме использования смартфонов во время движения. В этом году мы подняли проблему незаметных пешеходов, отсутствия светоотражателей у участников дорожного движения. Ведь мы получили статистику Национальной полиции Украины и она нас поразила, – рассказала об актуальности проблемы Ярослава Полякова, руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО. – Мы уже начали получать запросы на светоотражатели – люди начинают интересоваться аксессуаром и готовы приобрести его для себя и своих детей. Поэтому надеемся, что такими шагами мы сможем положительно повлиять на статистику аварийности в будущем".

Социальный ролик "Умоляю, светись!", который напоминает участникам дорожного движения о важности использовать светоотражающие элементы, киевляне и гости города наблюдали на здании библиотеки вживую в течение 22, 23 и 24 октября с 19:00 до 21:00.

Компания планирует продолжить работу с темой безопасности на дороге. Следующая активность запланирована на ноябрь и также будет связана со светоотражающими элементами. ОККО хочет привлечь внимание к школьникам, которые часто не имеют фликеров.

"В ближайшее время мы анонсируем новый этап социального проекта. Привлечь внимание большого количества украинцев к проблеме – это серьезный успех, поэтому следующими активностями хотим закрепить привычку всегда быть заметными в темное время суток", – комментирует Ярослава Полякова.

"Умоляю, светись!" – это социальная инициатива компании "ОККО", являющейся частью проекта "Умоляю, живи! Безопасность на дороге". Проект направлен на то, чтобы повлиять на поведение участников дорожного движения и побудить их более ответственно относиться к безопасности на дороге.