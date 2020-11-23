Более 200 коммерческих автомобилей застряли на границе с Россией: детали
Перед пунктом пропуска "Сеньковка" и на территории перед смежным пунктом пропуска "Новые Юрковичи" образовались пробки. Там свидетели наблюдали скопление транспортных средств коммерческого назначения.
Они двигались из Украины в Россию. Об этом сообщила в телеграм-канале Государственная таможенная служба Украины.
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Очередь перед "Сеньковкой"
По состоянию на 14:00 23 ноября 2020 года перед пунктом пропуска "Сеньковка" в направлении выезда из таможенной территории Украины образовалась очередь. Она состояла из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения.
В последнее время перед пунктом пропуска "Сеньковка" и на территории перед смежным пунктом пропуска "Новые Юрковичи" наблюдается скопление транспортных средств коммерческого назначения, двигающихся из Украины в Россию,
— отметили в сообщении.
Причина очереди
Причиной очереди является снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска "Новые Юрковичи".
Как решают проблему
Для того, чтобы избежать очередей на таможенной границе Украины, в ГТСУ попросили перевозчиков избрать альтернативные маршруты перемещения товаров и транспортных средств коммерческого назначения через менее загруженные пункты пропуска. В частности черрез ближайший в зоне деятельности Северной таможни на границе с Россией пропускной пункт "Бачевск".
Также в сообщении обратили внимание, что сейчас очередь перед пунктом пропуска "Бачевск" насчитывает 80 автомобилей.
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