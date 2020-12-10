Более 200 новых случаев коронавируса среди военных: какова ситуация в ВСУ
В рядах Вооруженных сил растет заболеваемость коронавирусом. За сутки 9 декабря выявили 203 новых случая болезни.
Сейчас болеют 3055 военных. Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.
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Выздоровели от коронавируса 8577, однако летальных случаев – 30. На самоизоляции находятся 499 военных, из которых 66 человек завершат карантин в течение 3 дней.
Подробнее о новых случаях
Среди новых больных 19 человек пришлось госпитализировать.
- Житомирский военный госпиталь – 6 военнослужащих,
- Черниговский военный госпиталь – 3 военнослужащих,
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Северного и Западного регионов – по 2 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, 59, 66 и 65 военные мобильные госпитали – по 1 военнослужащему.
В ВСУ отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Кроме того, дома лечатся 184 человека. Больше всего в Киевской, Львовской и Одесской областях.
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