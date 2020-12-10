В рядах Вооруженных сил растет заболеваемость коронавирусом. За сутки 9 декабря выявили 203 новых случая болезни.

Сейчас болеют 3055 военных. Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Кстати Коронавирус унес еще одну жизнь в Вооруженных силах: сколько новых случаев болезни

Выздоровели от коронавируса 8577, однако летальных случаев – 30. На самоизоляции находятся 499 военных, из которых 66 человек завершат карантин в течение 3 дней.

Подробнее о новых случаях

Среди новых больных 19 человек пришлось госпитализировать.

Житомирский военный госпиталь – 6 военнослужащих,

Черниговский военный госпиталь – 3 военнослужащих,

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Северного и Западного регионов – по 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, 59, 66 и 65 военные мобильные госпитали – по 1 военнослужащему.

В ВСУ отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Кроме того, дома лечатся 184 человека. Больше всего в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Обратите внимание! Командование Медицинских сил призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Важно В Украине обнаружили 13 371 нового больного коронавирусом за сутки: статистика