В Украине в 2020 году заявления об отставке подали 219 судей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. В 2019 году лишь 132 судьи захотели покинуть пост.

На заседании Высшего совета правосудия, которое состоялось 10 ноября, поддержали увольнение 9 судей. Они накануне также подали заявление об отставке, сообщает ВРУ. Интересно ОАСК нельзя ликвидировать, – Малюська назвал альтернативы В то же время в ведомстве отметили, что рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Корбута с должности судьи Богуславского районного суда Киевской области отложили. Увольнение которых судей согласовали Наталья Авалян – была в должности судьи Луганского апелляционного суда;

Александр Шестак – должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова;

Ярослав Мусулевский – должность судьи Херсонского городского суда;

Ольга Сиренко – должность судьи Второго апелляционного административного суда;

Ольга Гудим – должность судьи Царичанского районного суда Днепропетровской области;

Наталья Киосаки – должность судьи Тывровского районного суда Винницкой области;

Павел Папаценко – должность судьи Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области;

Алексей Березовский – должность судьи Гродненского районного суда Черниговской области;

Нина Грицаюк – должность судьи Самарского районного суда города Днепра. К слову, недавно в скандал попали судьи Конституционного суда Украины. Подробнее о ситуации – читайте по ссылке.