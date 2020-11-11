Больше 200 судей подали в отставку в 2020 году: это почти вдвое больше, чем в прошлом году
В Украине в 2020 году заявления об отставке подали 219 судей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. В 2019 году лишь 132 судьи захотели покинуть пост.
На заседании Высшего совета правосудия, которое состоялось 10 ноября, поддержали увольнение 9 судей. Они накануне также подали заявление об отставке, сообщает ВРУ.
Интересно ОАСК нельзя ликвидировать, – Малюська назвал альтернативы
В то же время в ведомстве отметили, что рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Корбута с должности судьи Богуславского районного суда Киевской области отложили.
Увольнение которых судей согласовали
- Наталья Авалян – была в должности судьи Луганского апелляционного суда;
- Александр Шестак – должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова;
- Ярослав Мусулевский – должность судьи Херсонского городского суда;
- Ольга Сиренко – должность судьи Второго апелляционного административного суда;
- Ольга Гудим – должность судьи Царичанского районного суда Днепропетровской области;
- Наталья Киосаки – должность судьи Тывровского районного суда Винницкой области;
- Павел Папаценко – должность судьи Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области;
- Алексей Березовский – должность судьи Гродненского районного суда Черниговской области;
- Нина Грицаюк – должность судьи Самарского районного суда города Днепра.
Поделиться новостью