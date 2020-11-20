Группа Метинвест отказалось от налоговых каникул, предусмотренных законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", принятых в связи с карантином.

Это было сделано с целью поддержания города налоговыми отчислениями в период действия карантинных мер против коронавируса, сообщают руководители предприятий.

За девять месяцев 2020 года меткомбинаты имени Ильича, "Азовсталь" и другие активы Группы Метинвест направили в бюджет Мариуполя более 940 млн грн.

Промышленность в Украине выполняет важнейшую роль – она создает базис, в том числе налоговый, для роста других отраслей. Наши налоги и отчисления в бюджет – это наш существенный вклад в создание финансовой возможности для города обеспечивать больницу всем необходимым, выплачивать заработную плату учителям, врачам, работникам коммунальных служб, проводить противоэпидемические мероприятия в это непростое время,

- отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

Генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко отметил, что пандемия коронавируса отрицательно повлияла как на объемы потребления стали, так и на ценовые тренды.

"Кризис, который начался в прошлом году, продолжается. Падение глобального металлургического рынка влияет на работу наших предприятий и на работу подрядчиков. Но даже в этих условиях мы делаем все возможное, чтобы наше предприятие оставалось устойчивым, а наш вклад в развитие страны и города – существенным", – подчеркнул Шевченко.