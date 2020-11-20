За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине диагностировали рекордное количество инфицированных COVID-19 – более 14,5 тысяч. Если такие темпы распространения болезни продолжатся, то через 2-3 недели власти введут более жесткие меры.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине сильно ухудшается. Об этом написал председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в своем фейсбуке.

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Впрочем он отметил, что несмотря на высокие показатели заболеваемости, ситуация остается контролируемой.

Но при сохранении темпов у власти через 2-3 недели не останется другого выбора, как вводить более жесткие меры,

- подчеркнул депутат от "Слуги народа".

Радуцкий вспомнил, что 10 дней назад он прогнозировал до 15 тысяч новых больных COVID-19. Поэтому пока прогноз сбывается.

Ведь под конец недели в Украине обнаружили новые впечатляющие цифры – 14 575 инфицированных за 19 ноября.

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, – Радуцкий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации сообщил, что количество активных больных перешло границу в 310 тысяч. Кроме этого, все больше украинцев нуждаются в госпитализации.

По его словам, в октябре ежедневно в больницы, в среднем, отвозили 1100 пациентов. При этом в ноябре за день госпитализируют больше, чем 1700.

К счастью, система здравоохранения выдерживает нагрузку,

- добавил Радуцкий.

Обратите внимание! В Украине по состоянию на 20 ноября зарегистрировали 598 085 больных COVID-19. Из них выздоровели 274 324 человека. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 10 598 инфицированных.