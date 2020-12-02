Зрители жестко раскритиковали проигрыш МГУ в тендере на трансляцию еврокубков в Украине

Футбольные фанаты жестко раскритиковали холдинг "Медиа Группа Украина" за проигрыш в тендере на трансляцию еврокубков в Украине на 2021 – 2024 годы.

Напомним, на днях стало известно о том, что платформа MEGOGO выиграла тендер на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с рекордной для Украины суммой – между 20 и 30 миллионами евро.

В комментариях к новости болельщики отметили, что качество контента телеканалов Футбол 1/2/3 в последние годы достаточно серьезно снизилось и им нужна реконструкция.

"Футбол" себя уже исчерпали. Слабые аналитики, качество контента падает с каждым годом, там нужна тотальная реконструкция, и это в первую очередь касается руководства каналов. Денисов только жалуется на наш народ, какие мы бедные и жадные, что не хотим платить. Нет, мы хотим платить за качественный продукт, который является объективным", – написал Алекс Кромченко.

Некоторые комментаторы в шутку предположили, что теперь футбольные телеканалы МГУ надо переименовать в "Шахматы 1, Керлинг 2 и Футбол 3" или в "Шахтер 1/2/3".

В то же время, новость о трансляции еврокубков на сервисе MEGOGO большинство футбольных болельщиков восприняли положительно.

"Сейчас смотрю еврокубки на Мегого, качество картинки такое, что создается впечатление, что сидишь на скамейке запасных", – написал зритель Арсен Левченко в комментарии к новости.

Напомним, сразу после окончания тендерных процедур, платформа Oll.tv, которая входит в холдинг МГУ, принадлежащая Ринату Ахметову, предложила годовую подписку на футбольные телеканалы абонентам, которые еще не знают, что с лета следующего года уже не смогут просматривать трансляцию матчей еврокубков на этом сервисе. Также Oll.tv вместе с телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 начали переключаться на другие виды спорта, такие как художественная гимнастика.