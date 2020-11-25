Из-за роста количества заболевших COVID-19 болгарские власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения. В частности, в стране прекратят обучение в школах и закроют для посетителей рестораны.

Под табу на время действия карантина и туристические поездки. Об этом сообщает издание Novinite.

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По информации Министерства здравоохранения страны, ограничения начнут действовать с 27 ноября и продлятся до 21 декабря.

Какие жесткие ограничения введут в Болгарии:

Закроют школы и ВУЗы.

Посетителей не будут принимать рестораны.

Временно закроют казино, спортзалы, торговые центры.

Запретят внешкольные занятия – как групповые, так и индивидуальные.

Запретят туристические визиты в страну, местные жители не смогут выезжать за границу.

Запретят конгрессы, семинары, культурные и развлекательные мероприятия.

Любые собрания количеством более 15 человек – тоже под запретом.

Обратите внимание! Театры будут работать, однако количество зрителей не должно превышать 30% от максимального.