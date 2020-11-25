Без туристических поездок и обучения в школах: в Болгарии значительно усилили карантин
Из-за роста количества заболевших COVID-19 болгарские власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения. В частности, в стране прекратят обучение в школах и закроют для посетителей рестораны.
Под табу на время действия карантина и туристические поездки. Об этом сообщает издание Novinite.
Актуально Во Франции ослабляют карантин из-за COVID-19: подробности
По информации Министерства здравоохранения страны, ограничения начнут действовать с 27 ноября и продлятся до 21 декабря.
Какие жесткие ограничения введут в Болгарии:
- Закроют школы и ВУЗы.
- Посетителей не будут принимать рестораны.
- Временно закроют казино, спортзалы, торговые центры.
- Запретят внешкольные занятия – как групповые, так и индивидуальные.
- Запретят туристические визиты в страну, местные жители не смогут выезжать за границу.
- Запретят конгрессы, семинары, культурные и развлекательные мероприятия.
- Любые собрания количеством более 15 человек – тоже под запретом.
Какова ситуация с коронавирусом в Болгарии?По состоянию на 25 ноября в Болгарии обнаружили более 129 тысяч случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли более 3 300 человек. Выздоровели – 40 тысяч больных.
Поделиться новостью