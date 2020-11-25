Болгария – сосед Украины, но ситуация с коронавирусом там довольно плохая. Страна находится на верхних строчках, если говорить о смертности от COVID-19. Там не хватает врачей, а СМИ публикуют противоположные точки зрения.

Тихая Болгария подошла к опасной черте, когда здоровых врачей становится меньше, а тех, кто не верит в коронавирус – больше. В результате, страна поднимается по невеселой лестнице коронавирусных рекордов. Как и почему это происходит, рассказывает 24 канал.

Опасная ситуация и больные врачи

Как пишут в небольшой публикации NYT, Болгария ввела локдаун весной, как и почти все в мире. Тогда вспышка и распространение COVID-19 удалось сдержать. Сейчас вирус распространяется с новой силой. Система здравоохранения недофинансирована и под угрозой коллапса – очень знакомая Украине ситуация.

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Многие врачи заражаются сами, пока лечат больных коронавирусом, коек в больницах не хватает. А еще медицинских работников критически мало в маленьких городках. 4330 врачей заболели COVID-19, 31 из них умер. Это можно объяснить почтенным возрастом – 63% старше 51 года. Некоторые заразился во второй раз, что только доказывает – пока что стойкий иммунитет вырабатывается далеко не у всех.

Бывают и дикие истории. В Пловдиве – втором после Софии городе в Болгарии – двое мужчин умерли на больничной лестнице, так и не дождавшись помощи. По этому случаю ждут вмешательства прокуратуры.

В конце октября в Софии 33-летний мужчина так и не дождался приезда "скорой". В интенсивной терапии находится 399 пациентов, это составляет 25% занятых мест по стране. В специальные отделы при столичных поликлиниках за первые несколько дней пришло 1600 людей, у 29% обнаружили положительный тест.

Болгарское правительство планирует ввести новые ограничения / Фото Insider

На данный момент в Болгарии 658 человек на 100 тысяч населения заражаются новым вирусом. Об этом рассказал на пресс-конференции инспектор Минздрава доктор Ангел Кунчев.

После первой волны Болгария не использовала время для подготовки своих больниц, систем тестирования и отслеживания контактов. Не было сформировано общественное понимание серьезности проблемы, считает издание EURActiv.

Процент положительных результатов колеблется между 37 и 44%.

Если не принять срочных мер, то цифры вырастут еще больше,

– сказал NYT эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Петер Марков.

По его мнению, принимая во внимание высокую смертность в Болгарии, "нужно закрыть школы и ввести локдаун на месяц-два", пока заражение не пойдет вниз. С другой стороны есть политики. Глава правительства Бойко Борисов, который сам только оправился от COVID-19, уверен, что "никакие меры не надо внедрять экстремально". Стране сейчас нужна "работающая экономика".

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Министр здравоохранения Костадин Ангелов предложил "закрыть почти все": школы, университеты, частные вечеринки, экскурсии и поездки внутри страны и за ее пределами. Прекратить проведение конференций и спортивных событий. Кроме этого, некоторое время не будут работать бары, рестораны и торговые центры. Пройдет ли предложение Ангелова, станет ясно на следующем заседании Кабмина Болгарии.

Непочетное третье место и неверящие в вирус



Власть не смогла выработать единую модель информирования населения/Фото EURActiv

Ситуация в целом привела к третьему месту по смертности от COVID-19 в Европе! Уже умерло 3069 человек, а 23 ноября зафиксировали рекордные 189 летальных случаев. Глава Минздрава Костадин Ангелов отметил, что не все в Болгарии "поддерживают и уважают" меры против пандемии.

"Ходят слухи, что вируса нет, а ограничения ввели, чтобы посягать на свободу граждан", – рассказал он. Взгляды, которые многие разделяют и в Украине. В целом, говорит он, ситуация пока контролируемая. "Но если она станет хуже, страна потеряет своих врачей", – подчеркнул Ангелов. Которые, если не умирают, то эмигрируют за границу.

Причиной недоверия стала массовая кампания по дезинформации, уверены авторы статьи для портала EURActiv. Причем ее распространяли основные СМИ и ведущие политики, а не соцсети и враждебные государства, как в других странах. Правительство создало две конкурирующие между собой экспертные группы. Сначала в феврале создали Национальный оперативный штаб. Позже – Медицинский экспертный совет.

Неспособность проинформировать общественность о вирусе в конечном итоге вылилась в неспособности защитить пациентов и врачей,

– подчеркивают исследовательница Джулия Рон и журналист Георгий Христов в своей статье.

Штаб и совет – в клинче. Первые предлагали и поддерживали введение ограничительных мер, тогда как другие полагались на коллективный иммунитет. Премьер-министр якобы слушал обе стороны, но не стало яснее, как надо действовать. СМИ в то же время охотились за скандалами и острыми взглядами вместо объяснения и аналитики. По сетям ходили теории заговора, которые подрывали все усилия по борьбе с пандемией.

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Например, глава штаба профессор Венцислав Мутафчийский сказал в вирусном интервью, что "многие умрут". С тех пор его считали экспертом, что способствовало распространению паники. Глава совета Атанас Мангуров имел совсем другую повестку: "маски нас не защитят", "тестирование – бесполезное расходование средств" и тому подобное. Он стал популярным гостем на ТВ и заявлял, что "вирус исчезнет в июне".

Журналисты не меняли политику, пока случаи не стали расти экспоненциально в октябре.

Позже оказалось, что несмотря на заявления, Мангуров ни разу не бывал в COVID-отделе своей больницы. Но власть, несмотря на публичное признание некомпетентности Мангурова, продвигало его выше по ступеням. К сожалению, СМИ в Болгарии известны своим низким качеством и контролем олигархов. Последнее имеет отражение и в Украине.