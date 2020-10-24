Спортивные арены, на которых сейчас время от времени организуют концерты, а также и казармы уже через несколько недель станут госпиталями для больных с коронавирусом. Такое предположение высказал глава фракции "Слуга народа" в ВРУ Арахамия.

"Все начинают друг на друга, я извиняюсь, переводить стрелки", – эта мысль прозвучала от Давида Арахамия в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" , пишет 24 канал. Речь шла о проблеме нехватки коек в больницах для больных COVID-19, которая может возникнуть уже очень скоро.

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"Это действительно сегодня проблема номер один. Надеюсь, она как-то уляжется уже в понедельник, когда все поймут, что уже все, выборы состоялись, и хватит уже друг с другом грызться", – заявил Арахамия.

Далее он уточнил, что эту проблему следует решать срочно, иначе последствия будут крайне плохими: "Я не буду, наверное, ньюсмейкером, но те прогнозы , математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты – они просто ужасны".

Вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что эти спортивные арены, где проходят какие-то концерты, те же казармы – станут госпиталями,

– сказал Давид Арахамия.

Стоит напомнить, что в Минздраве разработали четырехуровневый план действий – на каждый следующий переходить будут при условии значительного роста числа инфицированных коронавирусом. Локдаун Украины при этом будут рассматривать, когда количество новых случаев болезни в день ​​пересечет отметку в 10 – 12 тысяч.

Тем временем в Украине 25 октября состоится самое массовое мероприятие за время пандемии – местные выборы.



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