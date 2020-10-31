В российском городе Челябинск 31 октября произошел мощный взрыв в больнице №2. Известно, что взрыв произошел на складе для хранения баллонов с кислородом. Спасатели успели эвакуировать всех пациентов и персонал больницы.

Сразу после взрыва вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава в телеграме.

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Спасатели отметили, что пожар охватил два здания больницы. В настоящее время пожар на площади 130 квадратных метров уже локализовали. В целом из больницы эвакуировали 158 человек.

155 человек вывели на ближайший стадион. Еще трех пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, готовят к переводу в городскую больницу №1,

– говорится в сообщении.

По данным министерства, никто не пострадал.

Что известно о причинах взрыва

В мэрии говорят, что взорвалась кислородная станция, без нее сложно обеспечить лечение больных COVID-19.

Взрыв в больнице Челябинска / Фото "РБК", LIFE SHOT​

Момент взрыва в челябинской больнице: смотрите видео​

Спасатели локализовали пожар: смотрите видео​