В Челябинской больнице произошел мощный взрыв: эвакуировали 158 человек – фото, видео
В российском городе Челябинск 31 октября произошел мощный взрыв в больнице №2. Известно, что взрыв произошел на складе для хранения баллонов с кислородом. Спасатели успели эвакуировать всех пациентов и персонал больницы.
Сразу после взрыва вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава в телеграме.
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Спасатели отметили, что пожар охватил два здания больницы. В настоящее время пожар на площади 130 квадратных метров уже локализовали. В целом из больницы эвакуировали 158 человек.
155 человек вывели на ближайший стадион. Еще трех пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, готовят к переводу в городскую больницу №1,
– говорится в сообщении.
По данным министерства, никто не пострадал.
Что известно о причинах взрыва
В мэрии говорят, что взорвалась кислородная станция, без нее сложно обеспечить лечение больных COVID-19.
Взрыв в больнице Челябинска / Фото "РБК", LIFE SHOT
Момент взрыва в челябинской больнице: смотрите видео
Спасатели локализовали пожар: смотрите видео
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