Военные Нацгвардии взяли под стражу больницу №5 в Одессе после того, как ее попытались "взять штурмом" родственники пациентов. Речь идет о медучреждении, в котором находятся больные COVID-19. Недавно в сеть попали жуткие кадры из больницы. Оттуда не успевают вывозить тела умерших.

Военные будут охранять больницу круглосуточно. Об этом говорится на фейсбук-странице части 3012 Национальной гвардии Украины.

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Гвардейцы охраняют больницу в две смены.

Основная задача – обеспечение публичной безопасности и порядка на прилегающей территории в медицинское учреждение, в котором находятся на лечении граждане с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19,

- говорится в сообщении.

По информации СМИ, накануне родственники пациентов, находящихся в больнице № 5, якобы попытались прорваться внутрь медучреждения. Они хотели передать лекарство и повидаться с родными. Также таким образом они отреагировали на шокирующие фото с телами умерших пациентов, которые лежат в холле и палатах больницы.

Что известно о ситуации в одесской больнице №5: