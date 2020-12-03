Больницу в Одессе, откуда не забирают тела умерших, взяла под стражу Нацгвардия: что известно
Военные Нацгвардии взяли под стражу больницу №5 в Одессе после того, как ее попытались "взять штурмом" родственники пациентов. Речь идет о медучреждении, в котором находятся больные COVID-19. Недавно в сеть попали жуткие кадры из больницы. Оттуда не успевают вывозить тела умерших.
Военные будут охранять больницу круглосуточно. Об этом говорится на фейсбук-странице части 3012 Национальной гвардии Украины.
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Гвардейцы охраняют больницу в две смены.
Основная задача – обеспечение публичной безопасности и порядка на прилегающей территории в медицинское учреждение, в котором находятся на лечении граждане с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19,
- говорится в сообщении.
По информации СМИ, накануне родственники пациентов, находящихся в больнице № 5, якобы попытались прорваться внутрь медучреждения. Они хотели передать лекарство и повидаться с родными. Также таким образом они отреагировали на шокирующие фото с телами умерших пациентов, которые лежат в холле и палатах больницы.
Что известно о ситуации в одесской больнице №5:
- Одесская городская больница № 5 открылась несколько дней назад. По сообщениям волонтеров, ее отделение на 90 койко-мест полностью заполнилось за 1,5 суток.
- Более того, возле больницы образовались очереди из скорых с больными COVID-19, а медики не справляются с нагрузкой.
- По словам волонтеров, пациенты умирают прямо в палатах от недостатка кислорода, а их тела по несколько часов лежат рядом с живыми. Соответствующие фото распространили в сети.
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