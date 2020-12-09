За первую неделю декабря в медучреждения Мариуполя от металлургического комбината имени Ильича доставлено 1866 баллонов жизненно необходимого газа на сумму 616 тыс. гривен. Такая помощь позволяет обеспечивать больницы города жизненно необходимым кислородом.

Как отмечают медики, пациенты с коронавирусом при дополнительной подаче кислорода в организм идут на поправку гораздо быстрее и выписываются на 10-15 день, вместо 30-35. Поэтому Фонд Рината Ахметова вместе с Группой Метинвест продолжают помогать медработникам спасать жизни мариупольцев, выполняя заявки медучреждений Мариуполя и бесплатно передавая жизненно необходимый кислород.

Да, с 1 по 6 декабря в больницы было передано 11 196 кубометров кислорода. Из них 10 734 кубометров газа в баллонах поступило в медучреждения, которые спасают жизни больных коронавирусом. По-прежнему наиболее востребован кислород в городской больнице №9, куда отгрузили 816 баллонов необходимого кислорода, 374 баллонов передали больнице скорой медицинской помощи, 373 баллоны доставили в больницу №4 и 226 баллонов привезли в больницу №1.

Также в больницах, которые лечат больных с COVID-19, круглосуточно дежурят более 50 сотрудников меткомбинатов имени Ильича и "Азовсталь". Они помогают разгружать баллоны с кислородом, переключать и менять баллоны.

Мы продолжаем помогать городу бороться с пандемией COVID-19, предоставляя всестороннюю поддержку системе здравоохранения Мариуполя. Главная поддержка для врачей и пациентов сейчас – наш кислород. Искренне благодарен металлургам за круглосуточную помощь медработникам в больницах,

– отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

Напомним, что медучреждениям Мариуполя с начала пандемии COVID-19 было передано более 20 тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. В медучреждениях Мариуполя уже установлено 15 высококлассных аппаратов ИВЛ. Все врачи учреждений, которые прошли обучение работе на этой технике, получили комплекты медицинской спецодежды, сшитой для них по специальному заказу.

Кроме того, с начала года в Мариуполе обустроила 343 точки прямой подачи кислорода в медучреждениях города. Инвестиции в строительство кислородной инфраструктуры в 4 больницах города составили 26,5 млн грн. А в ноябре в медучреждения Мариуполя меткомбинат имени Ильича доставил более 59 тыс. куб. м кислорода на сумму 3,2 млн грн.