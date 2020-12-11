Больного COVID-19 Труханова госпитализировали в больницу
Мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого накануне диагностировали коронавирус, отвезли в больницу. Сейчас глава города находится в состоянии средней тяжести.
Труханова госпитализировали в городскую инфекционную больницу Одессы. Об этом мэр города сообщил на своей странице в фейсбуке.
Ситуация под контролем, за что мы очень благодарны нашим врачам и медицинскому персоналу,
– заявил Труханов.
По данным издания "Таймер", больной находится у палате с двумя другими пациентами.
Новость дополняется ...
Поделиться новостью