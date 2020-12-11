Мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого накануне диагностировали коронавирус, отвезли в больницу. Сейчас глава города находится в состоянии средней тяжести.

Труханова госпитализировали в городскую инфекционную больницу Одессы. Об этом мэр города сообщил на своей странице в фейсбуке.

Ситуация под контролем, за что мы очень благодарны нашим врачам и медицинскому персоналу,

– заявил Труханов.

По данным издания "Таймер", больной находится у палате с двумя другими пациентами.

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