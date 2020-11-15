Накануне глава Минздрава Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус. Министр здравоохранения отметил, что хочет на себе оценить, как работает протокол лечения коронавируса в Украине.

Также Стпеанов заявил, что планирует пройти период лечения, как обычный пациент. Об этом глава Минздрава написал на своей странице в Фейсбуке.

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Что Степанов сказал о своем лечении

Как пояснил министр здравоохранения, это позволит ему увидеть ситуацию с лечением в Украине. Он отметил, что текущая ситуация позволит ему выявлять проблемы и решать их в реальном времени.

Конечно, каждый день я буду делиться информацией в соцсетях о своем "пути пациента". Моя задача – выявлять самые острые проблемы, и решать их в реальном времени,

– сказал Степанов.

Видеообращение Максима Степанова: смотрите видео

Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус 14 ноября. Сейчас чиновник находится на самоизоляции. Он добавил, что будет работать дистанционно.