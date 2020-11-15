Больной COVID-19 Степанов планирует пройти период лечения, как обычный пациент
Накануне глава Минздрава Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус. Министр здравоохранения отметил, что хочет на себе оценить, как работает протокол лечения коронавируса в Украине.
Также Стпеанов заявил, что планирует пройти период лечения, как обычный пациент. Об этом глава Минздрава написал на своей странице в Фейсбуке.
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Что Степанов сказал о своем лечении
Как пояснил министр здравоохранения, это позволит ему увидеть ситуацию с лечением в Украине. Он отметил, что текущая ситуация позволит ему выявлять проблемы и решать их в реальном времени.
Конечно, каждый день я буду делиться информацией в соцсетях о своем "пути пациента". Моя задача – выявлять самые острые проблемы, и решать их в реальном времени,
– сказал Степанов.
Видеообращение Максима Степанова: смотрите видео
Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус 14 ноября. Сейчас чиновник находится на самоизоляции. Он добавил, что будет работать дистанционно.
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