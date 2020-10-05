Больной коронавирусом Трамп "прокатился" в авто возле госпиталя: видео
Больного коронавирусом президента США Дональда Трампа заметили в машине возле госпиталя. Глава США ехал в автомобильном кортеже и махал сторонникам.
В салоне авто Трамп находился в маске. Об этом сообщает CNN.
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Автомобильный кортеж двигался медленно, поэтому президент помахал своим сторонникам, которые собрались возле госпиталя. Позже в твиттере президент поблагодарил людей за поддержку.
Они любят нашу страну и видят, как мы делаем ее величественнее, чем когда-либо прежде,
– сказал Трамп.
Коронавирус у Трампа: что известно
- Трамп сообщил, что вместе с женой заболел коронавирусом 2 октября.
- В течение следующих суток президента забрали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
- По информации американских СМИ, состояние главы США ухудшилось и он нуждался в кислородной терапии. Сам Трамп уверял, что чувствует себя лучше.
- Врач президента рассказал, что его могут выписать из госпиталя уже 5 октября.