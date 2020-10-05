Больного коронавирусом президента США Дональда Трампа заметили в машине возле госпиталя. Глава США ехал в автомобильном кортеже и махал сторонникам.

В салоне авто Трамп находился в маске. Об этом сообщает CNN.

Кстати Вскоре вернется в Белый дом: врач Трампа прокомментировал состояние президента

Автомобильный кортеж двигался медленно, поэтому президент помахал своим сторонникам, которые собрались возле госпиталя. Позже в твиттере президент поблагодарил людей за поддержку.

Они любят нашу страну и видят, как мы делаем ее величественнее, чем когда-либо прежде,

– сказал Трамп.

WATCH: President Trump's motorcade drives past supporters outside of Walter Reed medical center. pic.twitter.com/vxKWAFv83t — NBC News (@NBCNews) October 4, 2020

Коронавирус у Трампа: что известно