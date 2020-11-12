Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак 9 ноября сообщили, что заразились коронавирусом. Сейчас и Зеленский, и Ермак лечатся в больнице "Феофания" – в изолированных палатах.

Палата президента – со спецоборудованием

В палате главы государства установлена Спецсвязь. Об этом сообщил советник Ермака Михаил Подоляк в интервью "Украинской правде".

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Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний,

– сообщил он.

Ермак с Зеленским общаются по телефону

У Ермака тоже отдельная палата, однако уже без специальных функций. Подоляк подчеркнул, что и президент, и глава ОПУ придерживаются стандартного графика работы. Единственное ограничение – изоляция. Даже между собой Ермак и Зеленский общаются по телефону.

Что известно о коронавирусе у Зеленского

По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, Зеленский чувствует себя нормально. Пока у него лишь один симптом болезни – повышенная температура. Весь Офис Президента перешел на работу в спецрежиме.

Обратите внимание! 11 ноября спикер Дмитрий Разумков подтвердил, что у него тоже коронавирус. COVID-19 недавно диагностировали и у вице-премьера Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана и главы Минфина Сергея Марченко.