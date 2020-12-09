По мере расширения президентской программы "Большая стройка" она обрастала слухами и даже стала объектом информационных атак. Мысль, которую пытаются донести нападающие, состоит в том, что ремонтом и строительством дорог занимается ограниченный круг подрядчиков (спойлер – это не так) и что стоимость их работ значительно выше, чем раньше (спойлер – все с точностью до наоборот)

Но при этом уже многие увидели, как много качественных дорог появилось по всей стране. Что на самом деле происходит с "Большой стройкой"?

Большинство, наверное, и не знает, что такое ВВП, а потому не воспринимает новости о его росте или падении, как сигнал к тому, что что-то меняется к лучшему или худшему. Мало кому интересно слушать о том, что где-то построили школу или дорогу, если это было сделано не прямо перед его домом. Тем не менее, начавшиеся масштабные инвестиции в инфраструктуру меняют и будут менять жизнь всей страны.

Еще со времен Великой депрессии в США, которая коснулась практически всего мира, ведущие экономисты утверждали, что во времена кризиса экономики одной из главных функций правительств становится не только прямая поддержка бизнеса и населения деньгами, а, в первую очередь, увеличение расходов государственного бюджета на капитальное строительство и ремонт инфраструктуры, имеющих один из наивысших мультипликаторов для экономики любой страны.

Неподготовленному человеку может показаться, что в трудные времена нужно только и делать, что больше экономить и помогать простым людям. Но правда жизни такова, что чем больше государство будет тратить на финансирование ежедневных нужд своих граждан (хотя это тоже нужно делать), тем больше вероятность, что эти деньги будут просто "съедены" – такие вложения не дают долгосрочного положительного эффекта, поскольку деньги, потраченные на еду или одежду сейчас, не приносят ничего в будущем, потому что они заканчиваются и мы оказываемся там же, где и были.

Япония, которая в 20-м веке не один раз переживала экономический кризис, в трудные времена вкладывала деньги в инфраструктуру, в дороги. Благодаря этому люди получали работу, а также развивались связанные с дорожным строительством отрасли. А качественные дороги, построенные в кризис, затем полностью окупались.

Проект "Большая стройка" не задумывался как антикризисная программа, так как начинался в 2019 году, когда украинская экономика демонстрировала скромный, но устойчивый рост, обещавший быть долгим. В то время авторы проекта решали иную задачу – сделать качественные дороги по всей стране, чтобы не только дать работу строительным компаниям и их рабочим, но также и смежным отраслям, а в конечном итоге связать все уголки страны качественными, комфортными, безопасными и экономичными путями. А когда начался кризис, вызванный пандемией коронавируса, "Большая стройка" стала одним из немногих спасательных кругов, который уже делает нашу жизнь более комфортной, внося весомый вклад в экономику страны. Даже при сохранении темпов реализации программы еще в течение 2 – 3 лет в экономическом плане Украина преобразится, несмотря на общее падение экономики. И уже только по этой причине ее стоит продолжать.

И, даже не много зная о макроэкономике, около 90% украинцев поддерживают "Большую стройку". Эти данные привел Киевский международный институт социологии.

Спасение для ВВП

Если бы не "Большая стройка" и не почти 100 млрд гривен, выделенные на нее в 2020 году, ВВП Украины упал бы на 11%. Любое падение ВВП – это нехорошая тенденция, даже на 1 – 2%, но 11% – это предтеча глубочайшего кризиса, жертвами которого станут все без исключения.



Совокупный спрос "Большой стройки"

Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook, говорит, что мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" составляет 3 гривны 5 копеек на каждую вложенную гривну.

Структура антикризисных фондов

Да данным Ukraine Economic Outlook, из 14 стран, включая европейские, где инфраструктура находится в хорошем состоянии, большинство из них во время кризиса и пандемии бросили свои основные фонды на налоговые льготы, медицину и прямую финансовую поддержку бизнесу и населению. Украина среди них лидирует в расходах на инфраструктурные проекты, так как именно инфраструктура (включая дороги и медицинские учреждения) находятся в худшем состоянии.

Но есть и другая причина, почему большие деньги направлены именно в этом направлении: то, что сейчас вкладывается в экономику в рамках "Большой стройки", в ближайшем будущем принесет в три раза больше. Как?

Помимо того, что проект дал работу десяткам тысяч людей, качественные дороги начинают обрастать новой инфраструктурой, которую строит частный бизнес: отели и рестораны, магазины, сервисные центры, объекты туризма.

Возрастает средняя скорость транзита грузового и пассажирского транспорта, а чем меньше временных затрат не перевозку, тем больше экономия на топливе, не говоря уже о времени. Владельцы транспорта существенно сокращают расходы на ремонт техники.

Так, на некоторых участках обновленных дорог протяженностью от 50 до 150 км время, затрачиваемое на перемещение транспорта, сократилось в 1,5 – 2 раза.

Наконец, качественные дороги снижают травматизм и гибель людей. Стоит напомнить, что 3% Дорожного фонда, как основного источника финансирования дорог, расходуются на безопасность движения, которая включает проектирование безопасных развязок, разметку, освещение и так далее.

Не меньшее значение имеет и строительство и ремонт во всех областях Украины детских садиков, школ, спортивных сооружений и больниц в рамках "Большой стройки". Первая задача, которую решает эта часть проекта, состоит в том, чтобы создать детям и молодежи европейский условия для получения образования и физического развития. Проще говоря, сейчас строятся такие школы, в которых дети и учителя хотят ходить каждый день. А там, где появилось качественное футбольное полое или бассейн, уже не нужно ехать за десятки километров туда, где все это есть. Вся эта инфраструктура по замыслу авторов "Большой стройки" должна быть на доступном расстоянии от людей, а добраться до нее нужно быстро, комфортно и безопасно по качественным дорогам.

2020 год еще не закончился, но по состоянию на начало декабря из всего, что было запланировано в рамках проекта, сделана львиная доля.

87% завершенных объектов говорят сами за себя – это абсолютный рекорд выполнения за все годы независимости. До конца года должны приблизиться к показателю в 100%,

– отметил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

А весь план выглядит так: обновить и построить 6500 км дорог (из них 2 500 км местного значения, за которые отвечают Областные Администрации, и 4 000 км трасс Укравтодора) и более 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных объектов. В ближайшее время ожидается оглашение плана на 2021 год, поскольку программа показала свою успешность.



Что такое большая стройка

Когда Тимошенко и глава Укравтодора Александр Кубраков говорят о том, что в 2020 году по ремонту и строительству дорог был поставлен рекорд, они имеют на это все права. Рекорд этот измеряется не только в том, что было отремонтировано 3 900 км дорог государственного значения (по состоянию на 1 декабря, не считая дорог местного значения), но и в том, что выполнение плана приблизилось к 100%. Раньше не строили так много и не дотягивали даже до половины того, что обещали. В этот раз вся дорожная система была намеренно поставлена в такие условия, чтобы не было никаких отговорок, почему не сделали все, что должны.

Кубраков также говорит, что в этом году дороги стали не только более безопасными, но и более долговечными. И, что немаловажно, они стали дешевле, хотя есть те, кто пытается доказать обратное.

Профессионалы говорят, что некорректно и даже бессмысленно пытаться вычислить стоимость одного километра ремонта дорог, поскольку все дороги разные, на некоторых из них есть мосты, тоннели, на других нет, некоторые проложены в степи, а другие – в горах. Поэтому нельзя простым арифметическим действием разделить бюджет ремонта на километры одной дороги и другой и сравнить полученные результаты. Конечно, они будут разными.

Но Кубраков, чтобы успокоить обеспокоенную общественность, далекую от дорожного строительства, наглядно на многих примерах показал стоимость ремонта одного километра. Так, по его данным, в 2019 году на 847 км дорог было потрачено 21,2 млрд грн, или 25,1 млн на 1 км. В этому году потратили 81 млрд грн на 3926 км (включая 100 мостов и прочее), и получилось, что 1 км стоил 20,6 млн грн.

В качестве одного из примеров он привел трассу М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, которую ремонтировали в 2018 и 2019 годах и продолжили в этом году. Оказалось, что в 2020 году капремонт одного километра на двух разных участках этой дороги обошелся в 40,8 млн грн и 42,8 млн грн, а в прошлом году – 51,5 млн грн и 45 млн грн. Текущий средний ремонт этой трассы в этом году стоил 18,3 млн грн за км, в 2019 – 29 млн, в 2018 – 25 млн.



Трасса Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка

По данным COST Ukraine, средняя стоимость строительства с нуля 1 км дороги по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 14,3%, а стоимость реконструкции – на 44,7%.

Но самое главное, что отличает проект "Большая стройка" от всего, что было до того, это принципиальное решено не дробить дороги на короткие участки и не давать из разным подрядчикам, как раньше, а делать дороги или маршруты от начала до конца и в рамках одного года, если это возможно. Обратите внимание, что если сегодня вы окажетесь на отремонтированной дороге, то ее покрытие одинаково на всем ее протяжении, тогда как раньше один участок был одного качества и даже цвета, а другой – через пару километров – выглядел уже иначе.

Что же касается качества ремонта, то следует отметить, что если раньше ремонт представлял собой буквально латание дыр и ям, то теперь под словом ремонт подразумевают и замену дорожной основы, если это нужно. Поэтому в этом году 81,2% дорог были отремонтированы именно таким образом, и когда вы увидите, что старая раздолбанная дорога однажды стала ровной, то следует знать, что здесь не заделывали дыры или просто поменяли покрытие – здесь фактически сделали дорогу заново.

"Мы проанализировали ремонты, проведенные Укравтодором в 2020 году, и обнаружили довольно положительную тенденцию – большинство текущих средних ремонтов дорог Укравтодор в текущем году, в отличие от предыдущих периодов, проводит по усиленной технологии. Заменяется и укрепляется основа автодорог, что приближает технологию выполнения текущего среднего ремонта дорог к технологии капитальных ремонтов. Соответственно, долговечность отремонтированных дорог значительно возрастает", – отметил Святослав Абрамов, директор Инициативы по прозрачности строительства CoST.



90% проектов с дорожной основой – объекты текущего среднего ремонта

Приближенные лица

Критики "Большой стройки", не обращая внимание на возросшее качество дорожных работ, в последние месяцы продвигают тезис о том, что большую часть тендеров выигрывает так называемы пул или "картель" из 6 крупных компаний. На самом деле только крупных компаний более 20, а по всей стране их в разы больше.

Помимо того, что в Укравтодоре заработала система, которая не допускает к господрядам фирмы-однодневки или тех, которые не имеют достаточного опыта и достаточного набора техники, сама тендерная процедура стала более совершенной.

"Наши эксперты установили, что в 2020 году тендеры Укравтодора планировались значительно лучше, чем в прошлом году. Так, большинство договоров было заключено уже в апреле, а не в июне, как это происходило в 2019 году. Также положительной тенденцией является приоритезация на больших объемах работ. Укравтодор выбрал правильную тактику ремонтировать большие участки дорог, а не восстанавливать автодороги небольшими отрезками по несколько километров" – считает Абрамов.

Также директор CoST Украины отметил положительную тенденцию существенного уменьшения количества неконкурентных процедур закупок Укравтодора по сравнению с прошлыми годами. Напомним, что в 2020 году показатель так называемых неконкурентных закупок Укравтодора уменьшился до 4,6% от общего количества, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 18%.

Но какой будет судьба "Большой стройки" в следующем году?

2021

Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, также считает, что в текущем году "Большая стройка" дала экономике хороший стимул и не дала ей упасть.

По его словам, низкая учетная ставка НБУ – 6% – дает возможность Укравтодору привлекать недорогие деньги под свои проекты. Если ставка останется низкой, это существенно поможет проекту, поскольку бюджетных средств в условиях дефицита не хватит.

"Дефицит бюджета в 2020 году ожидался на уровне 2,5%, по факту мы будем очень близки к отметке 7%. В 2021 году закладываем дефицит на уровне 5,3%. А это значит, что возможность пользоваться деньгами для таких проектов, как "Большая стройка", ограничена. Мы вынуждены искать дополнительные источники финансирования, в частности, рассматривать вариант привлечения частного капитала. Развитие концессии дорог и инфраструктуры может дать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", – считает Устенко.

Несмотря на кризис и дефицит бюджета, Укравтодор уже озвучил свои планы на 2021 год: построить и отремонтировать еще 6 800 км дорог государственного значения. Угрозы для 100-процентного финансирования существуют, но уже никто не решается сказать, что эти планы – из области фантастики. Да, еще не из каждого окна видна хорошая дорога, но опыт этого года доказал, что если очень захотеть делать хорошие дороги, то это возможно. Даже в кризис. А экономисты скажут "особенно в кризис".