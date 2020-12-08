Национальная программа "Большая стройка" помогла предотвратить снижение ВВП в четвертом квартале 2020 года.

Об этом на форуме "Сеть: форум дорожной отрасли" заявил представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, сообщает издание УНИАН.

Он представил результаты исследования группы экономистов, проанализировавших антикризисные меры, которые проводились в Украине.

На фоне спада ВВП во втором квартале 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства,

– заявил Кухар.

По мнению экспертов, мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" составляет 3 гривны 5 копеек на каждую вложенную гривну.

"Удельный вес "Большой стройки" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом", – отметил Кухар и добавил, что в структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент – 3,4%.

По оценке экспертов, увеличение государственного спроса может компенсировать падение ВВП из-за снижение частного спроса. Именно такую модель борьбы с последствиями коронакризиса предлагает МВФ.

"Страны должны подготовиться к системным синхронным усилиям по инвестициям в инфраструктуру, как только удастся взять пандемию под контроль. Если бы страны, имеющие наибольшие бюджетные возможности, увеличили свои расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021, то рост мирового ВВП до 2025 года имел бы устойчивый тренд в 2% в год", – напомнил Кухар слова директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой о приоритетах помощи странам из группы G-20:

Как ранее сообщалось, эксперты инициативы по прозрачности строительства CoST Ukraine заявили, что качество работ, проводимых на дорогах Украины, существенно выросло за этот год, а строительство и реконструкция теперь стоят меньше.