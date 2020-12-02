Сколько украинцев поддерживают локдаун на новогодние праздники: свежий опрос
Количество украинцев, которые поддерживают введение в Украине жесткого карантина, увеличилось. А вот противников локдауна стало меньше.
В то же время 30% опрошенных считает меры, введенные властью в борьбе с коронавирусом, слишком мягкими. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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О введении локдауна
По последним данным, 42% опрошенных поддерживают введение локдауна. Тогда как ранее этот показатель составлял лишь 36%. В то же время количество противников уменьшилось с 61 до 55%.
Почти 60% украинцев верят, что распространение коронавируса уменьшится, если в стране введут жесткий карантин. Аж 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а остальные 40% выступают против этого.
О штрафах за нарушение карантина
За последние две недели отношение украинцев к введению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок изменилось. 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок. Зато 25% – против этого.
В то же время 60% украинцев поддерживают введение штрафов для заведений, которые работают вопреки карантину выходного дня, против выступают 37%.
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Как украинцы оценивают действия власти
За две недели несколько возросло количество тех, кто считает действия властей слишком мягкими.
- 45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями в борьбе с коронавирусом,
- 30% считают их слишком мягкими,
- 11% – слишком жесткими.
В то же время лишь треть украинцев довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса. А более 60% имеют противоположное мнение. Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, не удовлетворены – 68%.
Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, не удовлетворены – 60%, затруднились оценить – 12%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные не удовлетворены работой Кабинета Министров (72%) и Верховной Рады (78%).
Что известно об опросе?В период 28–30 ноября 2020 года опрошено 2 500 респондентов методом телефонного интервью. В опросе приняли участие украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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