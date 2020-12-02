Количество украинцев, которые поддерживают введение в Украине жесткого карантина, увеличилось. А вот противников локдауна стало меньше.

В то же время 30% опрошенных считает меры, введенные властью в борьбе с коронавирусом, слишком мягкими. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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О введении локдауна

По последним данным, 42% опрошенных поддерживают введение локдауна. Тогда как ранее этот показатель составлял лишь 36%. В то же время количество противников уменьшилось с 61 до 55%.

Почти 60% украинцев верят, что распространение коронавируса уменьшится, если в стране введут жесткий карантин. Аж 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а остальные 40% выступают против этого.

Обратите внимание! В Украине хотят ввести локдаун на период новогодних праздников. Впрочем, сейчас решается вопрос, когда именно это произойдет.

О штрафах за нарушение карантина

За последние две недели отношение украинцев к введению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок изменилось. 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок. Зато 25% – против этого.

В то же время 60% украинцев поддерживают введение штрафов для заведений, которые работают вопреки карантину выходного дня, против выступают 37%.

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Как украинцы оценивают действия власти

За две недели несколько возросло количество тех, кто считает действия властей слишком мягкими.

45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями в борьбе с коронавирусом,

30% считают их слишком мягкими,

11% – слишком жесткими.

В то же время лишь треть украинцев довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса. А более 60% имеют противоположное мнение. Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, не удовлетворены – 68%.

Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, не удовлетворены – 60%, затруднились оценить – 12%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные не удовлетворены работой Кабинета Министров (72%) и Верховной Рады (78%).