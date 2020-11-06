Какие крупные города попали в красную зону: перечень
В Украине 6 ноября снова обновили карантинные зоны. В красную зону попали сразу 12 областных центров. Среди них Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. Полностью в красную зону также попали Житомирская и Полтавская области.
Карантинные ограничения для населенных пунктов из красной зоны заработают с понедельника, 9 ноября. Об очередном обновлении карантинных зон в Украине сообщил в телеграм министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Всего в красную зону попали 198 населенных пунктов из 23 регионов.
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Какие регионы попали в Красную карантинную зону:
- Казатин и Тывровский район Винницкой области;
- Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Маневичский и Турийский районы Волынской области;
- Царичанский район Днепропетровской области;
- Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
- Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинський, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевского, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский район Луганской области;
- Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- Николаев Николаевской области;
- Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
- Полтава, Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
- Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ровненский и Сарненский районы Ровненской области;
- Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
- Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- Великоалександровский район Херсонской области;
- Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
- Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
Карантинные зоны Украины по состоянию на 6 ноября / карта МОЗ
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Что запрещено в красной карантинной зоне:
- работа общественного транспорта,
- посещение учебных заведений,
- посещение учреждений сферы культуры, кинотеатров,
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов,
- ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон сохраняются,
- посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения.
Заметим, что такие эпидемические уровни установили на 14 дней. В следующий раз их пересмотрят 13 ноября.
Обратите внимание! По состоянию на 6 ноября коронавирус подтвердили ...
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