Большинство людей, прибывающие из оккупированного Донбасса, больны COVID-19
Из 10 прибывающих из ОРДЛО, примерно 7 – 8 болеют коронавирусом. Люди отказываются проходить самоизоляцию.
Оккупанты скрывают настоящие цифры больных. Об этом рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.
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Конкретные цифры. На неподконтрольной территории же "нет ковида", там же "пневмония"... Из 10 людей, переходящих на нашу территорию, 7 – 8 положительные (больные коронавирусом – 24 канал),
– сказал Гайдай.
Глава ОГА отметил, что часто люди безответственно относятся к болезни и не желают отбывать самоизоляцию.
Коронавирус в ОРДЛО: что известно
- Ранее представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш говорил, что ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая.
- Он утверждал, что смертность от COVID-19 на оккупированных территориях значительно превышала мировую статистику.
- Кроме того, оккупанты в Донецкой области в октябре перевели все учебные заведения на дистанционное обучение.
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