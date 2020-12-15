Из 10 прибывающих из ОРДЛО, примерно 7 – 8 болеют коронавирусом. Люди отказываются проходить самоизоляцию.

Оккупанты скрывают настоящие цифры больных. Об этом рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

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Конкретные цифры. На неподконтрольной территории же "нет ковида", там же "пневмония"... Из 10 людей, переходящих на нашу территорию, 7 – 8 положительные (больные коронавирусом – 24 канал),

– сказал Гайдай.

Глава ОГА отметил, что часто люди безответственно относятся к болезни и не желают отбывать самоизоляцию.

Коронавирус в ОРДЛО: что известно