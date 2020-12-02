Большинство украинских мэров поддержали запрет концертов и установку ёлки на Новый Год
Кабмин провел опрос с руководителями регионов относительно оптимальных карантинных мероприятий. Говорилось и об ограничениях, которые следует ввести на новогодние праздники.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря, сообщает 24 канал.
Важно Правительство не продлило карантин выходного дня: что дальше
- Почти 90% опрошенных городских глав поддержали полный запрет по проведению концертов.
- Установку городской новогодней ёлки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% чиновников.
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