Кабмин провел опрос с руководителями регионов относительно оптимальных карантинных мероприятий. Говорилось и об ограничениях, которые следует ввести на новогодние праздники.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря, сообщает 24 канал. Важно Правительство не продлило карантин выходного дня: что дальше Почти 90% опрошенных городских глав поддержали полный запрет по проведению концертов.

Установку городской новогодней ёлки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% чиновников. Новость дополняется...