Большое строительство дорог стало той необходимой мерой стимуляции экономики в 2020 году, которое обеспечит долгосрочное развитие в дальнейшем и рост ВВП.

Такое мнение высказал Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, выступая на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".

Именно "Большая стройка" не позволила украинской экономике упасть так сильно, как европейским соседям, где падение составило 10%.

"Учетная ставка – 6%, которая является самой низкой за всю историю независимой Украины, дает возможность крупным игрокам, таким как Укравтодор, иметь доступ к кредитному ресурсу внутри страны. Что в свою очередь является стимулом для развития, который обеспечит рост в долгосрочной перспективе. благодаря дополнительным государственным расходам, Большая стройка уберегла украинскую экспортозависимую экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020", – отметил Олег Устенко.

Сейчас Украина получает эффект синергии от мультипликационного эффекта взаимодействия смежных отраслей во время Великого Строительства. В долгосрочной перспективе, а речь идет о десятках лет, это станет базой для экономического развития.

Самых бюджетных средств не хватит для выхода из кризиса, очевидно, следует привлекать инвесторов. И здесь так же строительство дорожной инфраструктуры является определяющим фактором. "Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия", – отметил эксперт и добавил, что строительство дорог "также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанных с международной коммуникацией, поскольку в Украины есть транзитные возможности".

2В Украине есть ограничения бюджетные, а именно – дефицит. В 2020 году он ожидался на уровне 2,5%, по факту, будем очень близки к отметке 7%. В 2021 году закладываем на уровне 5,3%. А это значит, что возможность пользоваться деньгами для таких проектов, как Большое Строительство, – ограничена. Мы вынуждены искать дополнительные источники финансирования, в частности рассматривать вариант привлечения частных капиталов. Развитие концессии – дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", – высказался Олег Устенко.

Ранее экономисты озвучили цифру: влияние мультипликативного эффекта от строительства дорог в рамках президентской программы Большая стройка составляет 3 гривны 5 копеек на каждую вложенную гривну. В выступлении на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", экономист Михаил Кухар заявил – удельный вес Большого строительства в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом. В структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент – 3,4%.

Смотрите видео выступления Устенко: