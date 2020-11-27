Нардеп сообщил о большом заседание глав фракций Рады: что это может означать
Спикер Верховной Рады созывает большое заседание глав всех парламентских фракций. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что последний раз такой сбор был перед тем, как ввели карантин.
На 11:00 28 ноября председатель Рады созывает на заседание всех глав фракций. Об этом в телеграме сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.
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По его словам, на встрече будут также гости:
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- глава Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители.
Встреча будет в обычном формате, однако часть ее участников присоединятся онлайн.
Состав серьезный. Последний раз такой сбор помню перед тем, как ввели карантин,
– написал Железняк.
Говорить, вероятней всего, будут о таком:
- Госбюджет-2021;
- закон о конституционном кризисе, а также закон о назначении главы НАБУ;
- законодательство по поддержке бизнеса и отсрочка обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП.
Что известно о Госбюджете-2021:
- 26 ноября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению.
- Дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 миллиардов гривен в законопроекте, поданном на первое чтение, к 246,4 миллиарда гривен).
- Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона.
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