Спикер Верховной Рады созывает большое заседание глав всех парламентских фракций. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что последний раз такой сбор был перед тем, как ввели карантин.

На 11:00 28 ноября председатель Рады созывает на заседание всех глав фракций. Об этом в телеграме сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

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По его словам, на встрече будут также гости:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

глава Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители.

Встреча будет в обычном формате, однако часть ее участников присоединятся онлайн.

Состав серьезный. Последний раз такой сбор помню перед тем, как ввели карантин,

– написал Железняк.

Говорить, вероятней всего, будут о таком:

Госбюджет-2021;

закон о конституционном кризисе, а также закон о назначении главы НАБУ;

законодательство по поддержке бизнеса и отсрочка обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Что известно о Госбюджете-2021:

26 ноября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению.

Дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 миллиардов гривен в законопроекте, поданном на первое чтение, к 246,4 миллиарда гривен).

Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона.​

Обратите внимание! Детали о конституционном кризисе, который наступил после скандального решения Конституционного Суда об отмене э-декларирования, читайте здесь. А больше узнать об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП можно по ссылке.