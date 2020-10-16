За последние 30 лет исчезла половина Большого Барьерного рифа у берегов Австралии. Потеря кораллов в крупнейшей в мире системе рифов произошла из-за глобального потепления и изменения климата.

Вымирание живого пояса в Коралловом море констатировали ученые из Австралийского центра по исследованию кораллов. Исследование проводилось в период с 1995 по 2017 годы. Об этом пишет VICE.

Интересно Уникальные наскальные рисунки, которым более 9 тысяч лет, нашли в Австралии: фото

Из-за потепления воды и загрязнения окружающей среды кораллы обесцвечиваются и постепенно отмирают, а новые не появляются.

"Спад особенно заметен в северных и центральных районах Большого Барьерного рифа после массового обесцвечивания кораллов в 2016 и 2017 годах", – опубликовано в отчете австралийских ученых.

Ученые обнаружили, что популяции кораллов всех размеров и видов сократились более чем на 50%, но больше всего пострадали разветвленные и табличные кораллы.

Выводы ученых

Ученые предупреждают, если не начать действовать уже сейчас, то через 10 лет от Большого Барьерного рифа ничего не останется. Специалисты из Австралийского центра по исследованию кораллов призывают страны прилагать больше усилий в предотвращении изменений климата.

Плохо не только то, что кораллов меньше, но и то, что их размеры уменьшаются. Большие кораллы исчезли, а еще мы не увидели молодые кораллы,

– сообщил ученый Майкл Боуд.

Соавтор отчета Терри Хьюз также отметил, что большие кораллы обычно истощены на 80 или 90 процентов по сравнению с 25 годами назад. Именно такие виды создают укромные уголки и трещины, от которых зависят морские существа.

"Поэтому потеря больших кораллов меняет экосистему в целом", – подчеркнул он.