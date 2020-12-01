Большой бизнес не должен уклоняться от налогов, прячась за ФЛП, – Ермак
Парламент 1 декабря принял законопроект, который на год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей II-IV групп. Глава Офиса Президента Андрей Ермак положительно оценил такое решение и назвал это совместной работой президента и депутатов.
Чтобы срочно решить ситуацию, Владимир Зеленский подал законопроект как неотложный, и на его базе фракции нашли компромиссное решение, которое получило 319 голосов "за". Об этом Андрей Ермак написал на своей фейсбук-странице.
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Он отметил, что документ отменяет норму о так называемом кэшбеке, которая вызвала большое возмущение в обществе.
Кроме этого, принятые правки:
- уменьшают перечень рисковых видов деятельности;
- привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации.
По его словам, президенту важно поддержать в условиях карантина честный малый и средний бизнес.
Однако также важно, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за ФЛП. Внимание фискальных органов должно быть приковано именно к подобным схемам. А честные небольшие предприниматели должны работать спокойно,
– отметил Ермак.
Совет отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП: что известно
- Верховная Рада 1 декабря поддержала законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП. Депутаты перенесли обязательное применение РРО на год.
- Законопроект №4439 также предусматривает отмену штрафов за несоответствие наличных на месте проведения расчетов сумме, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.
- Кроме этого, отменяется механизм компенсации покупателям из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций.
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