Парламент 1 декабря принял законопроект, который на год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей II-IV групп. Глава Офиса Президента Андрей Ермак положительно оценил такое решение и назвал это совместной работой президента и депутатов.

Чтобы срочно решить ситуацию, Владимир Зеленский подал законопроект как неотложный, и на его базе фракции нашли компромиссное решение, которое получило 319 голосов "за". Об этом Андрей Ермак написал на своей фейсбук-странице.

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Он отметил, что документ отменяет норму о так называемом кэшбеке, которая вызвала большое возмущение в обществе.

Кроме этого, принятые правки:

уменьшают перечень рисковых видов деятельности;

привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации.

По его словам, президенту важно поддержать в условиях карантина честный малый и средний бизнес.

Однако также важно, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за ФЛП. Внимание фискальных органов должно быть приковано именно к подобным схемам. А честные небольшие предприниматели должны работать спокойно,

– отметил Ермак.

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